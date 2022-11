Formazione aziendale: i principali temi in agenda

La formazione aziendale è una delle leve centrali per innovare e potenziare la propria competitività. Proprio per questo motivo, il periodico aggiornamento e potenziamento delle competenze dei lavoratori e dei professionisti del mondo del lavoro è un vero e proprio incentivo che le aziende non possono non utilizzare e che sarà l’argomento centrale de L’incentivo del lunedì di questa settimana.

Time Vision, per questo motivo, ha organizzato uno speciale calendario formativo con tre webinar rivolti al mondo del lavoro.

I temi?

il Programma Gol e le sue linee operative in Italia

e le sue linee operative in Italia le novità del Fondo Nuove Competenze per l’annualità 2022-2023

per l’annualità 2022-2023 e tutte le opportunità di investimento e crescita dell’economia locale nelle Zes in Campania

Le occasioni di investimento nelle Zes in Campania

L’obiettivo delle Zes in Campania è quello di rendere appetibile, agli occhi dei grandi gruppi industriali – stranieri e non – o di potenziali investitori o imprenditori, il tessuto economico regionale.

Di tutte le opportunità per nuovi insediamenti produttivi o ampliamenti di strutture già esistenti, e di tutti gli strumenti a disposizione delle aziende si parlerà nel webinar “Zes Campania: le opportunità per gli investimenti sul territorio”, in programma mercoledì 30 novembre, a partire dalle 15:30.

Tra i relatori d’eccezione, il commissario Zes Campania, l’avvocato Giuseppe Romano, il presidente dell’ADSP Mar Tirreno Centrale, l’On Andrea Annunziata, il dott. Giovanni Lepre, Economista.

Il Programma GOL: le misure attive

Il programma di Garanzia Occupabilità Lavoratori è una delle nuove misure introdotte dal Governo centrale per potenziare le politiche attive del lavoro e ridurre il mismatch tra la domanda e l’offerta, spesso caratterizzato dalla mancanza delle giuste competenze da parte dei candidati.

Il programma GOL, declinato a livello territoriale dalle singole Regioni, ha vissuto già diverse fasi, che ha visto coinvolti in prima persona i centri per l’impiego che hanno provveduto ad avviare le pratiche di assessment per ogni tipologia di profilo. Fase successiva, è poi l’erogazione, da parte degli enti di formazione accreditati e certificati, degli specifici corsi di formazione idonei ad ogni misura del programma.

Dello stato di attuazione delle misure parlerà il webinar “Programma GOL: a che punto siamo?”, in programma domani martedì 22 novembre, alle ore 15:30.

Fondo Nuove Competenze: tutte le novità per il 2022-2023

Inizierà ufficialmente il 13 dicembre la fase di accesso all’annualità 2022-2023 del Fondo Nuove Competenze. Il recente avviso Anpal ha, infatti, dettato tutte le scadenze che le aziende interessate a potenziare le proprie skills interne devono rispettare per ottenere le agevolazioni previste dalla misura e avviare progetti di formazione in materia digital e green.

Sono tante le novità previste da questa annualità del fondo, a partire dai temi della formazione e dalle modalità di svolgimento delle attività stesse a cui le aziende devono attenersi.

Per fare in modo che le aziende siano pronte con la documentazione necessaria e con i progetti formativi in linea con le direttive del Fondo Nuove Competenze, c’è bisogno di avviare sin da subito l’iter burocratico.

Tutto questo sarà argomento del webinar Time Vision “Fondo Nuove Competenze: cosa cambia e come partecipare?” in programma lunedì 28 novembre alle ore 15:30.