Formazione, caccia ai neo ingegneri: candidature entro il 1° agosto

Formazione di alto livello e gratuita (anche con un assegno mensile per gli allievi), nel settore delle infrastrutture stradali, mirata all’inserimento lavorativo qualificato. Questo l’obiettivo di SiCAcademy (Smart Infrastructures & Constructios Academy), progetto giunto al terzo anno di attività nel polo accademico di San Giovanni a Teduccio dell’Università di Napoli Federico II per formare giovani laureati in Ingegneria nella concezione, costruzione, gestione e monitoraggio delle infrastrutture viarie, nato da un’intesa fra Ateneo Federiciano e Tecne, società del Gruppo Autostrade per l’Italia (Aspi). Quest’anno verranno selezionati 18 allievi, come prevede il bando della terza edizione dei corsi, consultabile sul sito di Si Academy (http://www.siacademy.unina.it ). Per candidarsi c’è tempo fino alle ore 14 di lunedì 1° agosto 2023. Coordinatore didattico e responsabile scientifico di SiC Academy è il professor Andrea Prota, direttore del Dipartimento strutture per l’Ingegneria e l’Architetture (Dist) dell’Ateneo Federiciano. Le attività didattiche, con criterio interdisciplinare, si terranno – informa la nota – da ottobre 2023 ad aprile 2024, per 20 ore settimanali, al polo Federiciano di San Giovanni a Teduccio, alternando lezioni teoriche a visite in cantiere, con tutoraggio e orientamento personalizzato per ciascun allievo e una settimana di “induction”, ossia di esperienza in aziende del Gruppo Autostrade, a metà percorso formativo. Possono concorrere per uno dei 18 posti messi a bando giovani ingegneri under 30 con laurea magistrale conseguita da non più di due anni, oppure under 32 con dottorato o master conseguiti sempre da non più di due anni. Il percorso formativo sarà completamente gratuito (i costi sono coperti dai partner dell’iniziativa) e gli allievi riceveranno anche un assegno di formazione e lavoro di 500 euro netti al mese, che sale a 600 per gli allievi residenti oltre i 100 chilometri dalla sede delle attività formative. Agli studenti che avranno superato il test di valutazione intermedio e che avranno completato con successo il percorso didattico – si legge nel bando – verrà proposto un inserimento lavorativo, “in una delle sedi italiane, in Tecne o in altre aziende del Gruppo Autostrade, nel rispetto delle Policy aziendali e delle forme contrattuali in materia”. La ricaduta occupazionale del progetto formativo – sottolinea la nota – è stata già significativa: 37 allievi delle due precedenti edizioni sono già al lavoro in società del Gruppo Autostrade, 17 con contratti a termine, 20 a tempo indeterminato.