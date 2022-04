Formazione continua in azienda? In Puglia si può

Formare in maniera continua i propri dipendenti, anche in modo agevolato, è l’obiettivo di ogni imprenditore che punti ad innovare costantemente la propria azienda.

Proprio per questo motivo la Regione Puglia ha riaperto i termini dell’avviso 4/2016 destinato alle aziende del territorio. Di questa opportunità parla la rubrica di questa settimana a cura di Time Vision.

I dettagli dell’avviso 4/2016 per la formazione continua

Le risorse messe a disposizione della Regione Puglia ammontano a circa 10 milioni di euro. E, nello specifico:

in caso di piani formativi singoli, il valore massimo di contributo sarà di 200mila euro

mentre per i piani interaziendali si arriva fino a 700mila

Per poter accedere ai finanziamenti previsti dal bando della Regione Puglia, i piani formativi devono, però, rispondere a determinati requisiti:

di aggiornamento delle competenze professionali

riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di mutamenti di mansioni

aggiornamento e/o di riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi e/o programmi di riconversione produttiva

La scadenza per la presentazione delle domande

L’avviso della Regione Puglia è stato riaperto lo scorso mese di febbraio. La Regione ha specificato che tutti i piani devono essere presentati entro il 31/05/2022. In più, i piani ammessi a finanziamento dovranno realizzare e concludere le attività entro 7 mesi dalla comunicazione di avvio dei piani stessi.

Se hai un’azienda in Puglia e vuoi affrontare un percorso di formazione continua per i tuoi dipendenti, contatta Time Vision per una consulenza su misura per te.

Per maggiori info: https://www.timevision.it/chi-siamo/