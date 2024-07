Formazione continua, rapporto Fonditalia: In Campania nel biennio 2022-23 in 6 mila avviati al lavoro

Nei 15 anni di attività di FondItalia, la Campania si è dimostrata tra le regioni italiane dove la formazione continua dei lavoratori è stata realizzata, nelle imprese del territorio, con costanza e partecipazione. Da luglio 2009 – primo mese in cui è stato possibile effettuare l’adesione al Fondo –, infatti, sono state 19.885 le imprese campane che hanno aderito a FondItalia per un totale di oltre 102mila lavoratori, con una percentuale pari al 12% dei lavoratori e l’13% delle imprese aderenti a FondItalia, seconda soltanto alla Puglia e prima della Lombardia. È quanto emerso dall’edizione 2024 del Rapporto FondItalia che, ogni due anni, viene pubblicato dal Fondo per tracciare l’andamento della formazione continua finanziata dal Fondo nel nostro Paese e che sarà presentato domani, giovedì 4 luglio, alle 10,30, a Napoli nella Sala della Loggia del Maschio Angioino. Intervengono Giuseppe Mallardo, presidente Federterziario Napoli; Gaetano Panico, segretario Ugl Napoli, Chiara Marciani, assessore comunale alle Politiche giovanili e al Lavoro, Luca Trapanese, assessore comunale alle Politiche sociali , Francesco Franco, Presidente FondItalia; Vincenzo Santagata, coordinatore regionale Federterziario; Luigi Musto, presidente Commissione Politiche Giovanili e Lavoro nel Comune di Napoli; Luigi Marino, segreta rio Ugl Campania. Egidio Sangue, direttore FondItalia, presenta i dati della Campania. Seguirà una tavola rotonda su “le nuove frontiere della formazione” con la partcipazione di Luca Malcotti, segretario Ugl Terziario Nazionale; Egidio Sangue. direttore FondItalia; Gianpaolo Basile, docente di. Economia e Gestione Imprese Universitas Mercatorum – responsabile delle Relazioni Istituzionali Federterziario; Severino Nappi, ordinario di Diritto del Lavoro (consigliere Regionale); Ciro Toma, direttore vicario Inps Regionale Campania. Ci saranno testimonianze da imprese beneficiarie locali con interventi di Sandra Maragno, Ceo Selefor; Marina Pisapia e Valeria Rizzano, responsabili Formazione Fondazione Peppino Scoppa. Concludono Alessandro Franco, segretario Generale Federterziario e Francesco Paolo Capone, segretario Generale Ugl. Modera: la giornalista Giuliana Covella.