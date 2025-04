Formazione Danza Lavoro, a Pomigliano l’ultima tappa del progetto di Gino Labate ed Emanuela Campiciano

di Massimiliano Craus

Pomigliano d’Arco è pronta per ospitare l’ultima tappa del progetto internazionale “Formazione Danza Lavoro” di Gino Labate ed Emanuela Campiciano. Esperienza lunga un anno accademico intero che ha dato lustro e prestigio ad un territorio affamato di danza. Ultimo week end, dunque, ed ultime occasioni di formazione e lavoro all’estero per tutti i partecipanti in vista della seconda edizione che si sta già programmando dietro le quinte e negli uffici del Barcelona Ballet Project. “Siamo felici di portare a termine questa prima edizione con un successo clamoroso – ammette il sornione Gino Labate – e questo ci consente di lavorare alla prossima edizione con entusiasmo e maggiore consapevolezza, tutto a beneficio della nuova generazione danzante che cerca professionalità anche oltre i confini italiani”.

In collaborazione con PeriDance di New York, il 26 aprile si proporrà la PCDC Summer Intensive, https://www.peridancecontemporary.org/summerintensive, un programma di studio della durata di ben due settimane per giovani talenti dai 17 anni in su, e la Teen Summer Intensive rivolta, invece, ai giovanissimi talenti dai 12 ai 17 anni https://www.peridance.com/sap-camps-intensives/teen-summer-intensive. Senza contare il Google Moduli https://forms.gle/6usZij2eiuBRszcP6 per l’iscrizione al Triennio di Formazione Professionale per danzatori a partire dall’anno accademico 2025-2026. “Formazione Danza Lavoro” organizza l’audizione per il programma di formazione professionale del Barcelona Ballet Project, opportunità unica in Italia per essere selezionati direttamente dal direttore artistico del BBP il maestro Gino Labate. Per il 27, invece, sono state indette audizioni per uomini e donne per il National Moravian Silesian Theatre con una lezione di classico, variazione di classico a scelta dei candidati ed un work shop contemporaneo. La compagnia ha sede ad Ostrava e per prenotarsi ed iscriversi si potrà fare riferimento all’indirizzo email mipad.movement@gmail.com. “Il corso di formazione professionale per danzatori del BBP – spiega proprio il direttore – è un programma completo che offre una forte preparazione nella danza classica e nella danza contemporanea con lo studio delle seguenti discipline: tecnica della danza classica, tecnica della danza contemporanea, repertorio classico, improvvisazione, composizione coreografica, laboratorio coreografico, teoria e storia della danza e anatomia applicata al movimento”. Dopo tantissime ore di formazione per le numerose classi di giovani al cospetto di Tersicore, Pomigliano Danza sta per chiudere i battenti di “Formazione Danza Lavoro”, un’idea accolta con passione e determinazione dai direttori artistici di numerose realtà italiane che guardano con ammirazione al progetto internazionale del Barcelona Ballet Project. “In questi mesi la critica ci ha seguiti raccontando tutto e di tutti i protagonisti – chiude Gino Labate – per cui la gente della danza ha potuto seguirci passo passo. L’anno prossimo il piano dell’offerta formativa sarà ancora più ambizioso per cui non vi resta che aggiornarvi attraverso il nostro sito internet ufficiale https://www.barcelonaballetproject.net/formazione-danza-lavoro”.