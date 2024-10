 “Formazione Danza Lavoro”, uno staff internazionale al servizio di giovani talenti

di Massimiliano Craus

In Campania si importa danza all’estero ma comunque e sempre made in Italy. Scriviamo della lungimirante idea di Gino Labate ed Emanuela Campiciano, ideatori e direttori artistici del progetto “Formazione Danza Lavoro”, in collaborazione di Andrey Lyapin ed Oksana Bondareva. Uno staff con esperienza internazionale al servizio di giovani talenti provenienti da ogni dove nella Pomigliano Danza felix di questi prossimi mesi. Con ben sei appuntamenti arricchiti da personaggi della danza illustri ed un’offerta formativa curata nei minimi dettagli sotto l’egida di MIPAD e Barcelona Ballet Project. E’ un progetto rivolto a insegnanti e allievi con finalità formative e di aggiornamento verso l’inserimento nel mondo del lavoro coreutico.

Oltre ad un corpo docenti riconosciuto a livello internazionale, “Formazione Danza Lavoro” allestirà un’offerta formativa davvero trasversale alle esigenze di tutti i giovani talenti provenienti da ogni dove. “Sono infatti molte le partnership con istituzioni, compagnie ed eventi internazionali – spiega il direttore artistico Gino Labate – che collaboreranno con MIPAD e BBP mettendo a disposizione, nelle audizioni che si svolgeranno durante le date previste, borse di studio e opportunità lavorative. Basti pensare agli Scouting Dance presso la Joffrey Ballet School di New York, la London Contemporary Dance School, la Complexions Contemporary Ballet Academy e la Escuela de Ballet dell’Africa Guzman. E poi tanto altro ancora come per il Barcelona Ballet Project – International Dance Center Catalunya, la Catalunya Summer Dance Intensive prevista dal 14 al 26 luglio 2025 e le audizioni per la Peridance di New York, la Dance Open America Golden Pass, con accesso diretto alle finali di Miami previste dall’8 al 12 Maggio 2025. E ancora selezioni per l’Accademia Lavrovsky di Mosca e per il Dancing in New York Summer Dance Intensive 2025.

Ci sono opportunità anche in Italia con il Balletto Nazionale Italiano diretto da Andrei Lyapin ed audizioni con Grazia Cundari, coreografa per spettacoli televisivi e teatrali.” Gli allievi, suddivisi per gruppi a seconda della fascia di età di appartenenza potranno ampliare la propria esperienza pratica nello studio delle seguenti discipline: danza classica, danza contemporanea, passo a due, repertorio classico, tecnica classica maschile, tecnica classica femminile, danza di carattere e laboratorio coreografico.

L’organizzazione che è alla base di “Formazione Danza Lavoro” è rivolta anche agli insegnanti che vorranno approfondire e aggiornare le proprie competenze nella danza classica, nella danza contemporanea e nella creazione coreografica. Il corso ha come obiettivo quello di ampliare le conoscenze degli insegnanti affinché le loro proposte formative siano più complete e adeguate alle esigenze degli allievi e alle loro aspirazioni rivolte al mondo professionale della danza. La formazione consisterà sia nell’assistere in qualità di auditori alle normali lezioni destinate agli allievi e tenute da docenti di fama internazionale, sia nella partecipazione attiva al processo creativo durante la lezione denominata l’arte della coreografia. Tuttavia le lezioni dovranno essere necessariamente a numero chiuso con un massimo di 40 unità per ottimizzare risorse, spazi e tempi a disposizione con tante audizioni.

“La sede del corso e del progetto è Pomigliano Danza – chiosa Gino Labate – mentre le date già fissate del corso sono i weekend del 19-20 ottobre, 23-24 novembre, 25-26 gennaio, 15-16 febbraio, 29-30 marzo e 26-27 aprile. Un primissimo contatto per acquisire maggiori info è senz’altro la nostra mail mipad.movement@gmail.com perché proporremo un colloquio telefonico per definire dettagli e accordi sulla partecipazione della sua scuola. A supporto delle informazioni si propone infine il link della pagina web dedicata al progetto https://www.barcelonaballetproject.net/formazione-danza-lavoro.” Tra i tanti docenti di fama internazionale che si avvicenderanno al MIPAD in quel di Pomigliano Danza ci piace ricordare Marzia Memoli, prima ballerina Martha Graham Dance Company che terrà il 19 ed il 20 ottobre sia le lezioni per allievi e insegnanti iscritti al progetto sia per gli insegnanti che vogliono partecipare esclusivamente al suo workshop. Oltre a lei figurano ovviamente il direttore artistico Gino Labate (Spagna) con Pino Alosa (Italia), Emanuela Campiciano (Spagna), Lienz Chang (Cuba), Yulia Malashicheva (Russia), Andrey Lyapin (Russia), Oksana Bondareva (Russia), Kristian Cellini (italia), Pia Russo (Italia), Cecilia Sarti (Italia), Yasser D’ Oquendo (Cuba) e Leandro Perez Sanabria (Cuba).