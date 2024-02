Formazione dei Neet, progetto Sentieri: oggi seminario conclusivo ai Quartieri Spagnoli

Oggi a Napoli, alle 10 nella Palazzina H del Parco dei Quartieri Spagnoli, si terrà il seminario nazionale di conclusione del Progetto Sentieri, Ponti e Passerelle (SePoPas), che ha lavorato sulla formazione dei neet a Napoli, Reggio Calabria e Messina. Il progetto è stato selezionato e finanziato dall’Impresa Sociale con i bambini diretta da Marco Rossi Doria e coordinato a livello nazionale e realizzato a Napoli dall’associazione Quartieri Spagnoli, con il patrocinio del Comune di Napoli. Giovanni Laino, a nome del Dipartimento di Architettura è stato il coordinatore nazionale. Verranno presentati gli ottimi risultati per cui sono stati aiutate/i ragazze/i in condizioni neet, che avevano lasciato le scuole superiori a 16 anni (un dato che al sud tocca punte fino il 30%) e che non stavano facendo alcun percorso di formazione. Oggi, dopo due anni, le ragazze ed i ragazzi sono innanzitutto diventati autonomi, motivati, hanno imparato ad imparare, inseriti in piccole imprese e, nella maggior parte dei casi, inserimenti e primi contratti di lavoro. Al dibattito conclusivo di un progetto che mira a diventare un modello per nuove ampie iniziative nazionali, partecipano l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli Luca Trapanese, Giovanni Laino, le coordinatrici di Reggio Calabria Cristina Ciccone, di Messina Antonia Rosetto Ajello e il coordinatore di Napoli Alessandro Pezzella. Oltre ai titolari delle imprese ospitanti sono stati invitati anche referenti di altri possibili partner di future realizzazioni come ad esempio il primicerio della Arciconfraternita dei Pellegrini, l’agenzia Mestieri Campania.