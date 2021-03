Formazione digitale: al via gli appuntamenti gratuiti della GoDaddy School of Digital

Il settore del digital è in continua evoluzione e per chi fa business cresce la necessità di tenersi aggiornato sulle ultime tendenze e strategie.

Come visto soprattutto nell’ultimo anno, infatti, il digitale è diventato un asset e uno strumento fondamentale per le imprese e i professionisti italiani. Per questo motivo GoDaddy vuole migliorare la formazione di PMI, imprenditori e microimprese grazie alla nuova edizione della GoDaddy School of Digital, che torna in una veste completamente rinnovata dopo la prima edizione del 2020.

10 appuntamenti formativi completamente gratuiti per conoscere e approfondire le ultime novità del digitale e migliorare le proprie competenze: web marketing, eCommerce, Social Network, advertising, ogni lezione approfondirà una tematica anche attraverso le testimonianze e case-history di startup, PMI e piccole attività che hanno avuto successo grazie al web.

I moduli della GoDaddy School of Digital saranno moderati da Cosmano Lombardo, ideatore del Web Marketing Festival e CEO di Search On Media Group, che da anni contribuisce alla diffusione della cultura digital.

Attraverso questa iniziativa, GoDaddy vuole fornire un percorso volto ad accelerare il processo di formazione digitale, così da permettere alle imprese e ai liberi professionisti di crescere rapidamente sul web.

La prima lezione si è svolta il 9 marzo alle ore 17. Sul blog o sulla pagina Facebook di Go Daddy si può rivedere l’intervento “Impresa Digitale 2021” con Giorgio Taverniti, uno dei massimi esperti di SEO e Digital Marketing in Italia, che ha parlato degli strumenti e delle strategie che ogni professionista dovrebbe conoscere per avere successo online.

Sono stati tre i temi centrali su cui si è focalizzata questa prima lezione: eCommerce, Social Network e Content, per approfondire novità come i cambiamenti di Google per gli store digitali, la crescita di TikTok e Twitch, fino ad arrivare a Clubhouse, il social network vocale che sta spopolando in Italia e nel mondo.

A seguire, il programma della GoDaddy School of Digital 2021 prevede diversi argomenti e protagonisti di spicco: il 14 aprile sarà la volta di Mauro Lupi che parlerà di “Digital Strategy: come costruire una strategia digitale efficace per la tua azienda”, mentre il 5 maggio Davide Bertozzi ci guiderà nel mondo dei contenuti digitali con l’intervento “Content Marketing: perché è importante per il tuo business”.

Le altre date da segnare sul calendario sono il 3 giugno, con la lezione “eCommerce: crea il tuo negozio online! Il mercato delle vendite online non sarà un mistero”, e il 7 luglio,appuntamento in cui Valentina Vellucci approfondirà il discorso riguardante i social con il modulo “Facebook Local & Instagram Local: strumenti utili e best practice per la tua attività”.

Gli appuntamenti con la GoDaddy School of Digital 2021 non finiscono qui. Tutte le nuove date saranno comunicate sulla pagina Facebook di GoDaddy, mentre le lezioni verranno raccolte sul blog, a disposizione di chi non ha potuto seguire gli eventi in diretta.