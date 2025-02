Formazione, dirigenti della Campania: borse di studio per oltre 20mila euro

Manageritalia Campania si è fatta promotrice della consegna di 65 borse di studio, per un totale di 20.150 euro, erogati dal Fondo Mario Negri, e destinati ai figli dei più meritevoli dirigenti campani. “In questo appuntamento ormai annuale, ManagerItalia, tramite il suo fondo di previdenza, mette al centro la competenza, per raggiungere la quale ci vuole un grande impegno – ha commentato Ciro Turiello presidente ManagerItalia Campania -. I grandi numeri di quest’anno ci rendono veramente felici: li abbiamo quasi raddoppiati da quando è iniziato il nostro percorso all’interno dell’associazione. I ragazzi sono sempre più meritevoli, e a loro va il nostro plauso, ma significa anche che abbiamo moltiplicato le nostre forze sul territorio. Questi giovani saranno i protagonisti che lavoreranno allo sviluppo del tessuto economico e sociale della nostra regione”. “L’obiettivo di tutti è mettere insieme le migliori forze e potenzialità per lo sviluppo della nostra Regione. Credere nei giovani e investire nel capitale umano. Lieta di queste occasioni, e che ci siano dei giovani che investono in se stessi, e nelle loro competenze”, ha detto l’assessora alla Formazione professionale della Regione Campania, Armida Filippelli. “Un grande ringraziamento a Manageritalia, che riesce a motivare i giovani nei loro percorsi di studio, e a valorizzare le eccellenze. L’associazione, non solo rispetto a questi ragazzi, ma in generale, ha grande attenzione per capire quelle che saranno le professioni importanti per il mercato del lavoro. Per cui queste borse di studio possono essere un ulteriore elemento per verificare i percorsi di studi, e specializzarsi ancora di più”, ha commentato Chiara Marciani, assessora alle Politiche giovanili e del Lavoro del Comune di Napoli.

“La formazione continua è un tema per noi centrale – ha spiegato Andrea Guadalupi, delegato CFMT – non solo formarsi, ma continuare ad avere la voglia di imparare. Il supporto di ManagerItalia ai propri associati va avanti da circa 30 anni, “ma è da qualche anno che abbiamo voluto dedicare una giornata a questi ragazzi. ManagerItalia istituzionalmente si occupa dei manager di oggi, di quelli di ieri e, ovviamente, vogliamo occuparci di quelli di domani”. La vicepresidente di Città della Scienza, Pina Tommaselli ha aggiunto: “Il Fondo Mario Negri affida queste borse di studio ai ragazzi meritevoli. Città della Scienza vuol promuovere proprio questo: la qualità dei nostri giovani e la loro formazione, per divulgare la struttura formativa in modo ludico e interattivo, come da sempre facciamo. I 200mila giovani che ogni anno frequentano i nostri musei e il Planetario sono la prova di tutto questo”.