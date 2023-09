Formazione e investimenti: cresce la richiesta per i libri di trading

I mercati finanziari, in particolare gli equity benchmark, stanno attraversando una fase di appannamento dopo aver chiuso i primi due trimestri dell’anno oltre ogni più rosea aspettativa. Molti indici del vecchio continente, infatti, in questo lasso di tempo hanno fatto registrare in termini di capitalizzazione nuovi top assoluti e anche Wall Street, a dire il vero, ha recuperato gran parte del terreno perso nel corso del bear market iniziato nel 2022.

Tuttavia nelle ultime settimane complici fisiologiche prese di beneficio, il rilascio di dati macro non troppo positivi e l’atteggiamento tutt’altro che accomodante delle Banche Centrali, la volatilità è tornata a far capolino sulle borse internazionali. E l’incertezza che fa da sfondo alla congiuntura sta convincendo molti investitori a rivedere le proprie scelte di allocazione, orientandosi maggiormente verso il trading di breve termine.

Il trading online identifica un’operatività molto apprezzata dai risparmiatori, in quanto consente di cogliere opportunità sugli asset finanziari trattati, a prescindere dal movimento di fondo dei loro corsi. Naturalmente, trattandosi di un approccio alquanto sofisticato, per la sua attuazione è richiesto in primis l’uso di piattaforme di negoziazione evolute -tool grafici, dotati di indicatori e dispositivi di controllo del rischio, che implementano lo short selling e il leverage-; è ancora più importante, però, la costruzione di una strategia talmente robusta da generare buone performance in tutte le condizioni di mercato.

Un investitore è in grado di definire un insieme codificato di regole, solo dopo aver acquisito specifiche competenze in ambito finanziario, ma attraverso un’adeguata formazione è possibile sviluppare questo tipo di know how senza troppe difficoltà.

Le risorse didattiche su cui oggigiorno può contare un risparmiatore sono molteplici: difatti dai libri sul trading online ai tutorial in formato audiovisivo, passando per le lezioni tenute da esperti dei mercati finanziari, la scelta, per chi è desideroso di accrescere il personale bagaglio culturale in quest’ambito, è estremamente ampia.

Perché i libri per il trading rappresentano lo strumento di formazione di riferimento

I libri dedicati al trading online risultano essere lo strumento di formazione in cima alle preferenze degli investitori, poiché permettono di immergersi nello studio in qualsiasi momento si voglia, agevolando notevolmente la gestione dei tempi di apprendimento. Inoltre a seconda del proprio grado di preparazione si può selezionare il percorso di formazione più adeguato in termini di difficoltà degli argomenti trattati.

Sul sito tradingonlinetop.com, hub di formazione nel campo del trading e degli investimenti online, sono presenti diversi approfondimenti che recensiscono vari libri dedicati al trading online e aiutano a scegliere quelli che meglio si sposano con le personali esigenze di formazione. La selezione messa a punto dalla redazione del portale comprende testi adatti alle necessità dei profili più esperti e dei principianti, per questo motivo è dato ampio spazio a contenuti realizzati con un linguaggio facilmente comprensibile e con spiegazioni accurate della terminologia utilizzata.

Testi gratuiti per imparare il trading online

Naturalmente molti manuali che spiegano come costruire una solida strategia di trading, partendo dai principi della disciplina, sono a pagamento, ma non è affatto complicato individuare risorse open source, che mettono a disposizione dei lettori materiale valido. Gli esperti di tradingonlinetop.com, ad esempio, reputano l’eBook di Liquidityx uno strumento di formazione eccezionale per chi muove i primi passi nel mondo degli investimenti online.

Il testo in formato digitale, fornito da uno dei più importanti broker on line a livello globale, è formato da 11 dispense che tracciano il percorso ideale che dovrebbe portare a termine un aspirante trader, per raggiungere la completa autonomia nella gestione dei propri risparmi. Fra i vari argomenti trattati nell’ebook di Liquidityx vi sono i concetti teorici su cui si fondano l’analisi tecnica e l’analisi fondamentale, la gestione del rischio e diverse strategie operative, da implementare in base alle scansioni temporali di riferimento.