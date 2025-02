Formazione e lavoro, Adulti digitali: prorogato il bando in Campania

E’ stato prorogato il termine di scadenza per la partecipazione al secondo ciclo del progetto Adulti digitali, percorsi di formazione per il lavoro, un’offerta formativa gratuita dedicata allo sviluppo delle competenze digitali di donne e uomini ai margini del mercato del lavoro, per agevolare il loro reinserimento e offrire nuove prospettive di realizzazione professionale e inclusione sociale. Il primo ciclo di Adulti digitali, progetto selezionato dal Fondo per la Repubblica digitale, ha visto oltre 700 richieste di partecipazione. I criteri di selezione e le modalita’ di partecipazione al bando, che restera’ aperto fino al 12 febbraio, sono disponibili sul sito www.indire.it/adultidigitali. Anche per il secondo ciclo, il progetto prevede la realizzazione di tre percorsi formativi gratuiti sulle competenze digitali, in Campania e in Puglia, rivolti a donne e uomini ai margini del mercato del lavoro, disoccupate/i o inattive/i, di eta’ compresa fra i 34 e i 50 anni, per offrire loro riqualificazione ai fini di migliori condizioni occupazionali. Il percorso Competenze digitali di base (Eipass 7 Moduli user), a cura dei Cpia – Centri provinciali per l’Istruzione degli adulti – della Campania e della Puglia, ha l’obiettivo di sviluppare le abilita’ di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ovvero conoscere e utilizzare il computer, gli strumenti digitali e i principali software per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e per un uso consapevole dei dispositivi nel tempo libero. Il corso prevede inoltre il rilascio della certificazione informatica Eipass 7 moduli user, un titolo internazionale di alfabetizzazione digitale, diffuso e spendibile nel mercato del lavoro.