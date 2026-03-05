Formazione e nuove tecnologie, la Fondazione Cultura & Innovazione partecipa a Didacta Italia 2026

Innovazione didattica, tecnologie educative e formazione degli insegnanti al centro della partecipazione della Fondazione Cultura & Innovazione alla nuova edizione di Didacta Italia 2026, il principale appuntamento nazionale dedicato al mondo della scuola e dell’educazione.

La manifestazione si svolgerà a Firenze dall’11 al 13 marzo e riunirà professionisti dell’istruzione, istituzioni, aziende e specialisti dell’innovazione educativa provenienti da tutta Italia.

Presieduta da Riccardo Iuzzolino, la Fondazione annuncia la propria presenza con una serie di iniziative, laboratori e momenti di confronto dedicati alle nuove frontiere della didattica e all’utilizzo delle tecnologie nei processi di apprendimento.

Workshop interattivi e digital learning

Durante l’evento saranno organizzati workshop interattivi dedicati all’integrazione delle tecnologie nell’insegnamento e al digital learning, con particolare attenzione alle soluzioni didattiche innovative. Accanto ai laboratori, sono previsti seminari di approfondimento sulla formazione continua degli insegnanti e sull’adozione di metodi pedagogici alternativi per rendere l’istruzione più inclusiva e accessibile.

Nel corso della manifestazione la Fondazione presenterà anche alcuni progetti educativi pilota sviluppati in collaborazione con scuole e università, basati su un uso consapevole e creativo delle tecnologie digitali per stimolare curiosità, partecipazione e apprendimento attivo tra gli studenti.

Iuzzolino: Occasione di confronto per la scuola

“La partecipazione a Didacta Italia è per noi un’occasione fondamentale per continuare a sensibilizzare docenti, istituzioni e pubblico sull’importanza dell’innovazione in ambito educativo”, ha dichiarato il presidente Riccardo Iuzzolino.

“Porteremo la nostra esperienza e le nostre proposte a un pubblico sempre più ampio, in un contesto come Didacta che favorisce il confronto e la crescita professionale”.

L’obiettivo della presenza della Fondazione alla manifestazione è contribuire al dibattito sulle trasformazioni in corso nel sistema educativo, promuovendo modelli didattici capaci di integrare competenze digitali, inclusione e nuove metodologie di insegnamento.