Formazione e opportunità di carriera, venerdì 29 l’hotel Caruso di Ravello riapre le porte per il recruiting day

Una intensa full immersion nel mondo dell’ospitalità per sensibilizzare quanti hanno deciso di fare dell’accoglienza il proprio futuro ma anche per quanti, pur operando in ambiti diversi, sono affascinati dal settore: è questo l’obiettivo del recruiting day 2024 che si terrà al Caruso venerdì 29 novembre, a partire dalle ore 10.

La struttura, parte del gruppo Belmond e del colosso del lusso LVMH, dopo la fine dell’intensa stagione turistica appena conclusa e la conseguente chiusura al pubblico, riapre le porte per accogliere gli allievi e i professori degli Istituti del territorio specializzati nel settore e, nel contempo, anche quanti, incuriositi, desiderano conoscere le possibilità di impiego e le opportunità derivanti.

Un tour dei punti iconici della struttura con un breve excursus sulla storia e sull’inizio della leggenda dell’ospitalità chiamata Caruso, una illustrazione dei vari reparti con mansioni, obiettivi e ruoli richiesti, e possibilità di colloqui introduttivi e propedeutici costituiranno i momenti salienti in cui verrà scandita la giornata.

La formazione resta il perno principale della programmazione e dell’ operatività della struttura cinque stelle lusso. “Si parla spesso di consapevolezza e rotta del turismo per i prossimi anni – spiega Iolanda Mansi, Hotel Manager della struttura “Credo che il punto di partenza sia creare professionalità consapevoli, dinamiche, entusiaste, capaci di essere promotori di un’accoglienza di livello e motivata, in grado di essere non solo al servizio dell’ospite ma interpreti di una tradizione che affonda le radici nel passato di questo territorio. Noi ci proponiamo come alleati in questa sfida e puntiamo tutto sulla formazione e sulla crescita professionale di chi decide di accettarla. Inutile dire che la passione è ovviamente il requisito indispensabile”.