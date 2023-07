Formazione, “Ecodesign the future”: competenze per l’economia circolare

Imparare a progettare prodotti più “sostenibili”, in un settore in forte evoluzione come quello delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: è questo l’obiettivo di “ecodesign the future: Eee edition”, un nuovo percorso formativo frutto dell’ormai consolidata collaborazione tra Erion Weee, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Raee, e il magazine Economiacircolare.com. Dopo il successo dei due precedenti “ecodesign the future”, edizione “packaging” e “batteries”, anche Erion Weee ha deciso di sostenere un progetto di formazione di figure professionali esperte, che possano contribuire alla crescita della cultura dell’ecodesign, elemento chiave nella transizione dall’economia lineare a quella circolare. Dal 24 luglio è online il bando di partecipazione al corso, totalmente gratuito e riservato a 30 studenti e studentesse e laureati/e in facoltà progettuali/ingegneristiche, scientifiche, economiche o umanistiche. Seguendo i principi dell’economia circolare, ai partecipanti sarà richiesto di pensare e ideare nuove tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche progettate per essere durevoli, riparabili, con componenti potenzialmente riutilizzabili e prodotte con materiali provenienti da riciclo e riciclabili. Il percorso formativo prevede 10 gruppi di lavoro per 10 nuovi concept “ecosostenibili”.

Le autrici e gli autori dei progetti più meritevoli avranno l’occasione di presentare le loro idee ai rappresentanti di aziende del settore, che premieranno il progetto vincitore nel tempio del design italiano, l’Adi Design Museum di Milano. L’iter formativo, che si terrà dal 13 novembre 2023 al 12 marzo 2024, prevede un piano integrato di attività didattiche e pratiche: gli studenti e le studentesse si confronteranno sia con esperti delle imprese del settore sia con docenti provenienti dai principali enti di formazione pubblici e privati impegnati sul tema dell’ecodesign: l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, il Politecnico di Milano, l’Isia Roma Design, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Il corso è interamente finanziato da Erion Weee, a eccezione delle spese di viaggio e soggiorno che saranno a carico dei partecipanti.