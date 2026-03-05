Formazione finanziata, nuove regole per i fondi: cambia l’economia delle competenze

Formazione finanziata, il decreto sui fondi interprofessionali ridisegna la governance. Nuovi standard, più controlli e apertura a risorse integrative: la riforma cambia equilibri e modelli operativi del sistema. Il 25 marzo a Roma il Symposium della formazione di Ecosistema formazione Italia e il dibattito aperto per l’evoluzione del comparto economico delle competenze.

La formazione finanziata italiana entra in una fase di trasformazione strutturale. Con il decreto direttoriale n. 8 del 9 gennaio 2026, che introduce le nuove linee guida per il funzionamento dei fondi interprofessionali, il ministero del Lavoro interviene su uno dei principali strumenti di politica attiva del Paese, modificando non solo regole operative e governance, ma anche gli equilibri competitivi di un comparto economico che sostiene ogni anno la formazione continua di milioni di lavoratori.

Dopo un vuoto normativo sostanzialmente invariato dal 2009, il provvedimento rappresenta uno spartiacque per l’intero comparto: le nuove disposizioni ridefiniscono infatti quello che qualcuno ha definito un “quasi mercato”, che comporta concorrenza di fatto, e le modalità di funzionamento dei fondi, introducendo un sistema più regolato e standardizzato.

Una riforma che va oltre l’aggiornamento tecnico. Le linee guida adottate dal ministero del Lavoro disciplinano in modo organico attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi interprofessionali, sostituendo il precedente quadro regolatorio e rafforzando il presidio pubblico su autorizzazione, monitoraggio e controllo.

Il nuovo impianto introduce:

verifiche periodiche e controlli quinquennali sull’operatività dei fondi;

obbligo di piani triennali di sostenibilità economico-organizzativa;

requisiti infrastrutturali e digitali più avanzati;

certificazioni obbligatorie in ambito qualità, sicurezza informatica e anticorruzione;

maggiore trasparenza contabile e limiti definiti alle spese di funzionamento.

L’obiettivo dichiarato è rafforzare affidabilità e accountability del sistema, ma l’impatto va oltre la dimensione amministrativa, incidendo direttamente sulla struttura di quello che è stato identificato come un comparto economico delle competenze, del quale i fondi sono tra i player più importanti. Ne fanno parte anche Stato, regioni, enti pubblici e privati che erogano formazione, professionisti ordinistici e non, imprese e cittadini utenti, occupati e non.

Nuove opportunità finanziarie, ma barriere d’ingresso più alte

Tra le novità più rilevanti emerge l’apertura alla gestione di risorse integrative e complementari, anche di origine privata, oltre al tradizionale contributo dello 0,30% Inps. Una misura che amplia il potenziale di investimento sulla formazione e apre nuovi scenari di sviluppo per enti e imprese.

Parallelamente, però, la riforma introduce standard tecnici e organizzativi più stringenti che aumentano i costi di conformità per fondi ed enti attuatori. La digitalizzazione dei processi diventa requisito strutturale: interoperabilità con i sistemi ministeriali, tracciabilità delle attività formative e obbligo di gestione elettronica delle presenze trasformano la capacità tecnologica in condizione essenziale di accesso al mercato.

Il risultato è un sistema potenzialmente più solido ma anche più selettivo, dove la capacità organizzativa e tecnologica diventa fattore competitivo determinante.

Mobilità delle imprese e conti formativi: cambia la concorrenza tra fondi

Il decreto reintroduce una logica pre-2009 per le imprese non aderenti a nessun fondo: la scelta deve essere comunicata entro ottobre per diventare efficace dall’anno successivo. Rimane invece invariata la possibilità per le imprese già aderenti di spostarsi verso un altro fondo in qualsiasi momento dell’anno.

A questo si aggiunge l’introduzione di un massimale di restituzione sui conti formativi aziendali, misura destinata a incidere soprattutto sulle grandi imprese e sulle pubbliche amministrazioni, che utilizzano prevalentemente questo strumento e che potrebbero vedere ridursi le risorse disponibili per la formazione.

Formazione continua sempre più dentro le politiche attive del lavoro

Le nuove linee guida collocano inoltre i fondi interprofessionali in modo sempre più esplicito all’interno dell’architettura delle politiche attive del lavoro, ampliandone funzioni e responsabilità anche in relazione alla certificazione e tracciabilità delle competenze.

Questo passaggio segna un cambiamento culturale: la formazione finanziata non viene più considerata esclusivamente uno strumento di aggiornamento professionale, ma una leva strutturale di gestione delle transizioni occupazionali, della riqualificazione e delle trasformazioni produttive.

L’intervento normativo ha aperto un confronto tra operatori e studiosi del lavoro sul punto di equilibrio tra regolazione pubblica e autonomia delle relazioni industriali. Secondo diverse analisi, l’ampliamento delle funzioni attribuite ai fondi si accompagna a un rafforzamento significativo della vigilanza ministeriale, con il rischio di comprimere la flessibilità operativa originariamente prevista dal modello.

La sfida diventa quindi costruire un sistema capace di garantire trasparenza e controllo senza ridurre la capacità dei fondi di rispondere rapidamente ai fabbisogni reali di imprese e lavoratori.

«Il decreto introduce un sistema di regole più strutturato e vincolante, destinato a incidere non solo sugli aspetti amministrativi ma anche sugli equilibri del “quasi mercato” e sulla concorrenza tra fondi», spiega Giovanni Galvan, esperto di politiche attive del lavoro. «Si apre una fase di transizione in cui sarà determinante comprendere come le nuove disposizioni verranno applicate operativamente e quale impatto avranno su imprese ed enti di formazione».

In un contesto segnato da transizione digitale, diffusione dell’intelligenza artificiale e ridefinizione dei fabbisogni professionali, la formazione finanziata torna così al centro delle politiche industriali e del lavoro, configurandosi sempre più come infrastruttura strategica per la competitività del sistema produttivo.

Il confronto strategico al Symposium della formazione finanziata

Per offrire una lettura tecnica ed economica degli effetti della riforma, il 25 marzo a Roma, presso l’Università degli Studi Link (via del Casale di San Pio V), si terrà il Symposium della formazione finanziata, realizzato da Ecosistema formazione Italia in collaborazione con lo studio Galvan, tra i principali osservatori tecnici sulle politiche attive del lavoro e sul funzionamento dei fondi interprofessionali.

L’incontro riunirà rappresentanti istituzionali, fondi, imprese ed enti di formazione per analizzare i principali nodi aperti dalla nuova normativa: sostenibilità del comparto, evoluzione delle dinamiche di mercato, interoperabilità digitale, certificazione delle competenze, ruolo dell’intelligenza artificiale e integrazione tra risorse pubbliche e private.

«La riforma rende evidente come la formazione continua non sia più soltanto uno strumento di aggiornamento professionale, ma un’infrastruttura economica strategica per lo sviluppo del sistema Paese», sottolinea Kevin Giorgis, presidente di Efi Ecosistema formazione Italia. «Il Symposium nasce proprio per favorire un confronto operativo tra istituzioni e operatori in una fase di ridefinizione del sistema delle competenze».

L’evento, a numero chiuso e su invito, è realizzato con la partecipazione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del ministero dell’Università e della ricerca, Inapp, Sviluppo lavoro Italia, con il patrocinio del ministero delle Imprese e del made in Italy, regione Lazio, comune di Roma, Aran, Unioncamere, e il sostegno di Coursera, Optimum assessment e Dokimazo. Ai tavoli tecnici prenderà parte la maggior parte dei fondi interprofessionali.

Il Symposium rappresenta un momento di confronto promosso da Efi Ecosistema formazione Italia, con l’obiettivo di diventare una piattaforma permanente di dialogo tra attori pubblici e privati del sistema delle competenze. L’iniziativa si colloca inoltre in modo sinergico rispetto all’Innovation training summit, di cui rappresenta il momento preparatorio e di approfondimento strategico alla vigilia dell’edizione 2026.

L’Innovation training summit, giunto alla terza edizione, si terrà a Roma il 26 e 27 marzo presso l’Auditorium della Tecnica. È uno dei principali appuntamenti dedicati all’innovazione nella formazione, allo sviluppo delle competenze e al futuro del lavoro, con la partecipazione di istituzioni, imprese, enti di formazione, professionisti Hr, startup Edtech e Hrtech, rappresentanti della finanza e fondi di investimento.

Con 250 relatori nazionali e internazionali e oltre 3.500 partecipanti, l’evento rappresenta il momento di sintesi del percorso avviato da Efi sul ruolo strategico della formazione per lo sviluppo del capitale umano e per accompagnare le trasformazioni economiche e produttive, rafforzando la competitività del sistema Paese.