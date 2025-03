Formazione, IA e Made in Italy: Spes Academy bandisce 60 borse di studio

Affrontare le sfide dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione, contribuendo a rilanciare la competitività del nostro Paese a livello europeo e internazionale grazie al settore del Made in Italy. E’ questo l’obiettivo con cui la Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi”, istituzione di eccellenza nell’alta formazione, ha lanciato due nuovi corsi dal titolo “Le nuove frontiere dell’Intelligenza Artificiale” e “Sicurezza nazionale e geopolitica del Made in Italy” per l’Anno Accademico 2024/2025. L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Fondazione Aises Ets vuole preparare le nuove generazioni ad affrontare le sfide del cambiamento e fornire una comprensione critica del ruolo che tecnologia e industrie giocano nel nostro Paese. A supporto di questa iniziativa, Spes Academy ha indetto due bandi a numero chiuso con 30 borse di studio per ogni corso, di cui 10 a copertura totale e 50 a copertura parziale. Le borse saranno assegnate sulla base di una rigorosa valutazione meritocratica dei curricula e delle condizioni socio-economiche. “Con l’introduzione di questi corsi, puntiamo a creare una nuova generazione di professionisti in grado di guidare il cambiamento e implementare strategie innovative che rafforzino la sicurezza e la competitività nazionale. Investire in formazione significa investire nel futuro dell’Italia” commenta Valerio De Luca, Direttore di Spes Academy. Il percorso sull’AI e il digitale, della durata di otto settimane, si articolera’ attraverso lezioni frontali, high level seminar e sessioni tematiche, adottando un modello formativo ibrido che prevede incontri in presenza a Roma e attivita’ sulla piattaforma e-learning. Tra i temi affrontati figurano la sicurezza e la difesa nell’era dell’IA, la Space Economy, l’impatto sul mercato del lavoro, le implicazioni etiche e le sfide normative, offrendo ai partecipanti l’opportunita’ di interagire con top executive, policy maker, opinion leader e accademici di livello internazionale.I temi che riguarderanno il Made in Italy, proporranno agli studenti un’analisi multidisciplinare del ruolo strategico del patrimonio industriale italiano. Le lezioni affronteranno argomenti cruciali come la politica industriale, la protezione delle filiere strategiche, il Golden Power, la transizione ecologica e la diplomazia economica, mirando a formare giovani leader capaci di contribuire al rilancio competitivo del nostro Paese nel contesto globale.