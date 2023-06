Formazione, imprese campane ai primi posti in Italia: la rete Fondimpresa presenta il Rapporto 2022

La Campania è ai primi posti per formazione continua in Italia. È quanto emerge dal Rapporto regionale 2022 “L’attrattività della formazione continua nelle aziende come fattore competitivo” che OBR Campania, Organismo bilaterale per la formazione in Campania articolazione territoriale di Fondimpresa, realizza annualmente nell’ambito del Monitoraggio Valutativo di Fondimpresa. Il Rapporto è stato presentato presso la sede di Alilauro, al molo Beverello di Napoli.

La Campania, in particolare, nel 2022 ha raggiunto il traguardo di 25.520 aziende e 278.816 lavoratori aderenti a Fondimpresa e rappresenta la terza regione, dopo Veneto e Lombardia, per numero di aziende e la sesta per numero di lavoratori.

“Le imprese della Campania e del Mezzogiorno attraversano una fase di grande effervescenza e attenzione verso la formazione dei dipendenti e non solo. La Campania è in cima a tutte le regioni per quanto riguarda la partecipazione di aziende, soprattutto di PMI, a Piani formativi del Conto di Sistema di Fondimpresa, ma non si deve trascurare il Conto Aziendale per la formazione dei lavoratori” – è quanto afferma Mike Taurasi, Presidente di OBR Campania.

Anche in Campania, così come a livello nazionale, l’industria manifatturiera si conferma il settore più presente in Fondimpresa, con un’incidenza del 31,43%. Il Commercio è il settore con il maggior numero di imprese (il 22,65%), con l’adesione di piccolissime e micro aziende.

La Campania, inoltre, si distingue per un interessante primato: la macro voce ATECO “K”, relativa ai servizi alle imprese, ricerca e informatica, pesa per il 12,97% sul numero di addetti delle aziende aderenti a Fondimpresa, più di quanto non avvenga a livello nazionale.

“Un elemento – continua il presidente Taurasi – che delinea un contesto regionale in cui l’interesse per la formazione continua emerge anche in un settore strategico e tecnologicamente evoluto, che interagisce con tutto il sistema produttivo. Questo è un settore con una significativa quota di PMI ben strutturate e tendenzialmente interessate a cogliere le opportunità per finanziare la formazione a costo zero in relazione a figure di profilo professionale alto o medio-alto, impegnate in attività che sviluppano servizi e la qualità della produzione, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità.”

I dati della Campania evidenziano che sul territorio si realizza una formazione che rispetto alle altre regioni trova minore applicazione nelle attività lavorative, come emerge dall’indagine ROLA (Fondimpresa-INAPP), mentre le buone pratiche si distinguono per il loro carattere laboratoriale e applicativo.

“La formazione in Campania – commenta Mario Vitolo, curatore del rapporto regionale e direttore dell’OBR Campania– deve colmare maggiori deficit di conoscenze di base rispetto alle tecnologie: essa di rivolge a operai per oltre il 55% dei partecipanti, mentre i quadri rappresentano circa il 2%. Nelle regioni del Centro e del Nord, invece, gli operai formati sono circa il 35% e i quadri l’11%. La restante parte è costituita da impiegati amministrativi e tecnici. Anche i livelli di istruzione del personale in formazione sono mediamente più bassi in Campania e nel Mezzogiorno che nelle altre parti del Paese”.

La partecipazione delle aziende a Fondimpresa si distribuisce tra i tre canali di finanziamento per la formazione a costo zero dei lavoratori: Conto Formazione, Contributo Aggiuntivo e Conto di Sistema.

In Campania, diversamente da quanto avviene a livello nazionale, la formazione con Fondimpresa viene realizzata principalmente attraverso gli Avvisi pubblici del Conto di Sistema che compensa il carattere sporadico delle politiche e dei finanziamenti regionali alla formazione continua dei lavoratori e delle aziende.

“Il rapporto 2022 – sottolinea ancora Taurasi – documenta la necessità di dare risposte alla forte domanda di formazione per i lavoratori che viene dalle aziende e di cogliere il valore della spinta di competitività e innovazione di tutto il territorio regionale. Ad esempio, le sinergie tra la formazione finanziata da Fondimpresa, cioè tramite il sistema dei fondi interprofessionali, e le politiche regionali per la formazione potrebbero collegare la formazione aziendale e il sistema degli ITS e dell’istruzione superiore e universitaria. La crescita professionale dei lavoratori con la formazione in azienda può orientare e accompagnare i giovani nello sviluppo delle nuove competenze richieste nel mercato del lavoro. Un sistema che sappia riconoscere il ruolo della formazione dei lavoratori richiede di ri-mettere mano anche al sistema di riconoscimento e degli apprendimenti e degli standard professionali e formativi”.

Tra circa 1800 Piani formativi liquidati nel 2021 e 4.000 imprese della sola regione Campania, sono stati individuati e analizzati, nel corso del 2022, nove casi aziendali che costituiscono esempi di qualità e di efficacia della formazione aziendale in ambiti di rilevanza strategica per lo sviluppo del sistema produttivo e del mercato del lavoro e cioè ALILAURO, E. MARINELLA, GRAFICA METELLIANA, MASTROBERARDINO, NOVOFIL, SELCOM, SIMEC SISTEMI, SMS ENGINEERING, TAVA. Tali storie entrano a far parte del Catalogo delle buone prassi di Fondimpresa. Ne è emersa la capacità della formazione aziendale di valorizzare i talenti interni e di favorire la costruzione di efficaci ponti con la formazione primaria e il sistema dell’istruzione, attraendo i giovani, tramite, per esempio, gli ITS.

L’OBR Campania, infine, ha avviato una campagna di comunicazione, soprattutto attraverso i canali social, per fornire alle aziende interessate informazioni e servizi di assistenza tecnica gratuita per l’accesso integrato ai diversi canali di finanziamento del Fondo, ma anche per sensibilizzare aziende e lavoratori a partecipare all’indagine online ROLA che Fondimpresa e INAPP realizzano per conoscere l’impatto della formazione nei processi e nelle organizzazioni.

E’ possibile scaricare l’intero rapporto al seguente link