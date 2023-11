Formazione in carcere, intesa Cnel-Assolavoro. Brunetta: Così favoriremo il reinserimento dei detenuti in società

È stato siglato un accordo tra il presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, Renato Brunetta, e il presidente di Assolavoro (l’associazione nazionale di categoria delle Agenzie per il lavoro), Francesco Baroni. L’intesa, si legge in una nota, rientra “nel quadro di riferimento dell’accordo interistituzionale già precedentemente avviato tra il Cnel e il Ministero della Giustizia sul tema del lavoro, formazione e studio in carcere come strumento di reinserimento sociale e di riduzione della recidiva”.

Brunetta si è detto molto soddisfatti dell’accordo “che rappresenta un importante passo in avanti in materia di formazione dei detenuti e di reinserimento lavorativo, quali strumenti fondamentali per abbattere il rischio di recidiva. Il raggiungimento di questo obiettivo dà piena attuazione a un principio costituzionale e va a vantaggio dell’intera comunità, apportando valore aggiunto anche in termini di coesione sociale e sviluppo economico. Si tratta di un tema a cui stiamo lavorando da diversi mesi in sinergia con il Ministero della Giustizia, nella convinzione che il Cnel, quale luogo del dialogo tra datori di lavoro, organizzazioni sindacali e Terzo Settore, possa dare risposta concreta a un’esigenza che coinvolge tutta la società”.

Qui il comunicato congiunto