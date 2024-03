Formazione, ITS Academy Bruno: il Ministero dell’Istruzione gli assegna il primo posto in Campania

L’ITS Academy Antonio Bruno di Grottaminarda è il migliore istituto della Regione Campania. Il Ministero dell’Istruzione, attraverso l’ente INDIRE, ha assegnato all’ITS Bruno il punteggio del 100% sul fronte dell’occupabilità garantendo all’ITS tre premi sui primi tre corsi.

Il report 2023 si riferisce ai percorsi conclusi negli scorsi anni e per quanto riguarda l’istituto irpino restituisce un’ottima performance grazie soprattutto alla percentuale di occupati a un anno dal diploma: il 90%.

8 i corsi avviati finora dall’ITS Bruno con 119 diplomati. Il 3 aprile partirà il primo corso di Meccatronica in Valle Caudina, ad Airola, mentre è fissato per fine aprile l’avvio di una nuova annualità a Salerno.

“Dal rapporto siamo l’ITS della Regione Campania con il maggior numero di corsi attivati a servizio delle aree interne, contesto orograficamente disagiato e con una popolazione marginale rispetto alle aree costiere, ad aver raggiunto lusinghieri obiettivi”, ha dichiarato il presidente della Fondazione Antonio Bruno, Giuseppe Bruno.

“Un traguardo importante che ci gratifica e che abbiamo raggiunto grazie alla proficua collaborazione con Aziende Socie, Soci Istituzionali, Consiglio di Indirizzo, Giunta e Comitato Tecnico Scientifico, Confindustria Avellino, Confindustria Salerno, Università degli Studi di Salerno, Camera di Commercio Irpinia Sannio – Continua Bruno – un ringraziamento ai docenti ed ai tutor, ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori, ai nostri diplomati che sono preziosi ambasciatori, a tutto lo staff ed in particolare all’Ing. Carmine Tirri, Direttore Tecnico dell’ITS Bruno, che con le sue doti ineccepibili e l’impegno quotidiano ha consentito di raggiungere eccellenti traguardi”.