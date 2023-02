Formazione, la GJordan conquista il mercato romano con i corsi sap

La GJordan continua a crescere e giunge a Roma con i corsi di formazione Sap in aula con la presenza di tutor qualificati ed altamente professionali. Di seguito le date e come partecipare.

Mattia Della Rossa, professore di matematica, è alla guida della Gauss Jordan e sette anni fa decise di mettersi in proprio e offrire l’esperienza accumulata nell’ambito dell’insegnamento e dei corsi di formazione “SAP”. L’oggetto dei corsi è appunto questo software utilizzato da moltissime aziende importanti e di prestigio in Italia: l’abilità nel suo utilizzo è un requisito fondamentale, attualmente, per giovani laureati e non che si affacciano al mondo del lavoro e approcciano la realtà aziendale. Inoltre dal mese di giugno 2021 la Gauss Jordan si è dedicata anche alla consulenza SAP assumendo consulenti Senior che sono stati formati dalla stessa società.

“Ho lavorato molti anni a Roma. – commenta soddisfatto Mattia Della Rossa, socio fondatore della GJordan – E’ stata un’esperienza che mi ha dato tanto sotto il profilo professionale. Ho avuto l’opportunità di conoscere tante persone che oggi collaborano con me. Per me rappresenta una parte importante della mia vita. In questi anni tanti romani hanno frequentato e richiesto i corsi sap GJordan. Il mercato romano è molto competitivo e noi della GJordan ci proponiamo come ente di formazione principale importando la nostra dedizione e professionalità. I corsi da remoto ci hanno consentito di diventare nel tempo un punto di riferimento nazionale per tante aziende e tanti giovani laureati e non. Tuttavia – conclude Della Rossa – resto sempre dell’idea che i corsi in aula rappresentano quel qualcosa in più che cercheremo di dare anche sul territorio romano. Le aule sono molto vicine alla stazione di Roma Termini pertanto facilmente raggiungibile. Colgo l’occasione per ringraziare Anna e Valeria per avermi spinto a fare questo passo molto importante per la GJordan”.

Le date dei corsi

18 marzo 2023

25 marzo 2023

01 aprile 2023

15 aprile 2023

22 aprile 2023

Dove

Unione Italiana Ciechi “Sala Tiresia” – Via Mentana 2/B – Roma

Come arrivare

Metro linea B castro Pretorio

10 min a piedi dalla stazione Termini

Requisiti di accesso al corso SAP moduli MM/FI

Al corso possono partecipare laureati e diplomati

Lo Specialista Funzionale SAP MM/FI può diventare un libero professionista per lavorare nel settore della consulenza Sap e della formazione Sap. Per svolgere questo ruolo, è importante la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1/B2

Struttura del Corso Sap

Il corso sarà tenuto da un esperto docente SAP e da un tutor che seguirà i ragazzi nel loro iter post-formativo (compilazione del CV, simulazione colloqui tecnici) indirizzandoli verso i clienti che richiedono figure SAP.

Come partecipare

Per ulteriori informazioni e iscrizione ai corsi visitare il sito www.gjordan.it – contattare il numero 3314415077 – 3297880654 oppure inviare una mail a: infogjordan.it

Il corso Sap si svolgerà sulla parte pratica anche per formare persone in grado di affrontare da subito un colloquio tecnico presso le varie aziende partner.