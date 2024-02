Formazione, lauree in materie Stem: dieci borse di studio targate Iliad

Il progetto Iliadship, promosso da Iliad, offre 10 borse di studio a studenti triennali che desiderano proseguire i propri studi nelle materie S.T.E.M (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), Scienze sociali e Arts & Literature. L’obiettivo del progetto è favorire lo sviluppo delle competenze delle giovani generazioni in diversi settori, a partire dalla crescita personale e formativa degli studenti universitari.

Le borse di merito sono destinate a studenti che stanno per completare o hanno completato il corso di laurea triennale e intendono proseguire gli studi magistrali o studenti iscritti a un corso di laurea magistrale a ciclo unico (in questo caso aver completato o essere in procinto di completare il terzo anno). Per accedere all’agevolazione gli studenti dovranno essere residenti in Italia; avere un’età inferiore ai 24 anni; iscriversi per la prima volta a un corso di laurea magistrale nell’anno accademico 2023/2024 e avere una media ponderata di almeno 26/30 nel percorso di studi triennale. In alternativa, dovranno essere iscritti a un corso di laurea magistrale a ciclo unico con una media ponderata di almeno 26/30 e aver completato almeno il 90% dei crediti formativi previsti nel primo triennio del percorso di studi.Sarà, inoltre, necessario avere l’intenzione di redigere una tesi di laurea che affronti tematiche legate al futuro delle connessioni e delle tecnologie.

Condizioni economiche

L’importo di ciascuna borsa di studio è di 15.000 euro lordi.

I vincitori avranno accesso a un percorso di mentoring individuale, potranno partecipare a workshop tematici e avranno l’opportunità di svolgere stage non curriculari presso Iliad o una delle aziende partner

Modalità di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 18:00 dell’11 agosto 2023 compilando l’apposito modulo disponibile sul sito dedicato al progetto Iliadship.

È possibile consultare il regolamento completo su Iliadship per ulteriori informazioni.

Scadenza

ore 18:00 dell’11 agosto 2023