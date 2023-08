Sono state pubblicate sul bollettino ufficiale della Regione le graduatorie dei bandi dei nuovi percorsi duali IeFP e IFTS 2023-2026, per un totale di 62 IeFP, 41 IFTS di tipologia A (ordinamentale), 4 IFTS di tipologia B (sperimentale in Apprendistato). “Le proposte progettuali ammesse a finanziamento denotano un notevole valore occupazionale sia per le aree professionali coperte che per la rispondenza ai fabbisogni attuali espressi dal tessuto imprenditoriale del territorio”, si sottolinea in una nota. “Piena soddisfazione per la grande risposta suscitata dai bandi, per la qualità dei progetti formativi e ancor più per i tempi record di assegnazione” – ha dichiarato l’assessore alla Formazione, Armida Filippelli – “L’istruttoria si è conclusa in soli 30 giorni così che i nostri giovani potranno essere in aula già dal mese di settembre”.