Formazione per innovare e far innovare: il webinar Time Vision

L’innovazione aziendale è, senza dubbio, una delle priorità dell’intero sistema produttivo del Paese. Non solo le aziende devono costantemente modificare la loro organizzazione e i loro processi per essere competitivi, ma anche i consulenti professionisti che seguono la crescita delle aziende hanno necessità di essere costantemente aggiornati sulle opportunità a disposizione e sugli strumenti operativi che consentono alle aziende di crescere. Di questo particolare aspetto parla L’incentivo del lunedì di questa settimana.

La formazione per l’innovazione

Formare per innovare vuol dire, però, tante cose. Si possono, infatti, innovare i processi organizzativi, le competenze dei lavoratori, l’organizzazione degli uffici e del lavoro. Ma si può innovare anche introducendo nuovo personale – giovane o senior – con determinate competenze che servono a colmare precisi gap presenti.

Quali sono i tre assi su cui le aziende possono costruire, nel 2023, la loro scalata verso l’innovazione?

Le giuste figure professionali da inserire in azienda

Il match di agevolazioni da usare per contenere i costi

Strategie di potenziamento delle competenze interne all’azienda

Eppure gli strumenti a disposizione delle aziende e che i consulenti possono consigliare sono tanti. Tutti attualmente operativi.

Ruolo importante, in questo momento, è quello dei fondi interprofessionali, non solo con i periodici avvisi tematici che aprono per le aziende iscritte, ma anche per l’attuale gestione dei percorsi previsti dal Fondo Nuove Competenze. Contribuiscono all’innovazione aziendale anche i giusti processi di ricerca e selezione, o anche il programma GOL inteso come strumento di riqualificazione, oltre che gli incentivi attivi per le nuove assunzioni.

Il webinar Time Vision per la formazione di consulenti e aziende

Di tutto questo si parlerà nel webinar gratuito “Consulente 4.0: gli avvisi dei Fondi Interprofessionali a sostegno delle assunzioni e le interazioni con il Fondo Nuove Competenze” in programma giovedì 20 aprile 2023 dalle 15:30 alle 16:30. La partecipazione al webinar vale un credito formativo professionale per i consulenti del lavoro iscritti in piattaforma.

Soltanto con un upskilling costante su tutte le opportunità a disposizione del sistema produttivo, infatti, il professionista del lavoro che segue le aziende diventa un vero e proprio Consulente 4.0, in grado di fornire servizi di varia natura, con vari gradi di specializzazione.

