Formazione professionale, Odierna: Procedure ferme e centinaia di posti a rischio

“Cambiano i governi regionali, ma non arrivano risposte. In Campania registriamo il primo caso di silenzio che attraversa le legislature”. Lo afferma Sebastiano Odierna, capogruppo di Ecr (Conservatori e Riformisti Europei) al consiglio regionale della Campania, intervenendo sulla situazione della formazione professionale.

Secondo Odierna, il comparto – che conta oltre 400 imprese e un indotto rilevante – attende da tempo un confronto con l’assessora Angelica Saggese per sbloccare procedure ferme “per motivi esclusivamente burocratici”.

“Si tratta di una fase delicata – aggiunge – perché il settore deve trovare nuove economie dopo la chiusura del programma Gol prevista nei prossimi mesi. Senza una pianificazione condivisa e senza lo sblocco di situazioni come quella dei corsi Oss, il rischio è aprire una vertenza pesante per un equilibrio già fragile”.

Il capogruppo punta il dito anche contro la precedente legislatura: “Agli atti risultano interrogazioni rivolte all’ex assessora Armida Filippelli che non hanno mai ricevuto risposta nelle sedi istituzionali. Questioni centrali come le criticità del programma Gol e il malfunzionamento del Silf sono rimaste senza chiarimenti”.

Odierna annuncia la presentazione di una nuova interrogazione sui medesimi temi e invita l’attuale esecutivo a un cambio di passo: “L’invito all’assessora Saggese e alla giunta Fico è di non sottrarsi al dialogo, convocare i tavoli necessari e rispondere in aula al più presto. Solo così, maggioranza e opposizione, si può evitare una crisi che rischia di colpire centinaia di famiglie”.