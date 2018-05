Formazione, pubblicati i risultati del bando regionale: al via 130 corsi per disoccupati

Sono in totale 130 i corsi formativi che la Regione Campania destina all’inserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata e di coloro che hanno maggiore difficoltà a trovare un lavoro. Pubblicati, sul Burc di oggi, i risultati dell’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per il “Piano di formazione-lavoro per ex percettori di ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ora privi di sostegno al reddito e/o disoccupati”.

I corsi ammessi a finanziamento, per complessivi 16 milioni di euro del Por Campania Fse 2014-2020, coinvolgeranno più di 2.000 disoccupati, ex percettori di ammortizzatori sociali e ora privi di sostegno al reddito, che avranno la possibilità di usufruire di percorsi formativi della durata di 600 ore e di ottenere una qualifica professionale che consenta un rapido reinserimento nel mondo del lavoro. I settori sono i più disparati: si va dalla green economy, con la formazione per gli operatori ambientali, quelli per il trattamento e il recupero dei rifiuti e per gli impianti termici, al settore turistico; dalla valorizzazione del patrimonio culturale (accompagnatore turistico, addetto al front office) all’Ict (tecnico del customer relationship manager), dai servizi alla persona a quelli socio-sanitari.

“Offriamo a coloro che sono usciti dal mercato del lavoro – commenta l’assessore alla Formazione e alle Pari Opportunità, Chiara Marciani – una valida occasione, attraverso una formazione specializzata ed elaborata sulla base dei reali fabbisogni occupazionali del territorio, con una particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita. L’obiettivo, con percorsi di oltre 600 ore volti all’acquisizione di qualifiche professionali, è di promuovere un’occupazione di qualità, sostenere la mobilità ed il reinserimento dei lavoratori”.