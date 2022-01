Formazione, ricerca, innovazione: Accordo Federico II-Atitech. Lorito e Gianni Lettieri firmano martedì

Formazione, ricerca, innovazione, internazionalizzazione, public engagement e placement al centro dell’accordo tra la Federico II e l’Atitech. L’intesa verrà siglata in Ateneo, nella sala del Consiglio di Amministrazione, martedì 25 gennaio, alle 11, dal rettore Matteo Lorito e da Gianni Lettieri, presidente di Atitech SpA.

L’Università Federico II affiancherà Atitech nei progetti di innovazione e nella formazione e aggiornamento professionale dei suoi dipendenti. Atitech offrirà nuove opportunità a studenti, tesisti e dottorandi della Federico II di partecipazione a progetti applicativi e di acquisizione di nuove esperienze in contesti internazionali.

L’appuntamento è nella sede centrale della Federico II, in corso Umberto I, 40.