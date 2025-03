Formazione, Sannio Wines Academy: al via i nuovi corsi per studenti e operatori del settore

Al via le iscrizioni ai nuovi corsi dell’Academy del Sannio Consorzio Tutela Vini allo scopo di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale locale.

La Sannio Wines Academy è un centro di formazione per studenti e operatori del food & wine e di promozione del patrimonio culturale storico-museale e paesaggistico del Sannio beneventano.

L’intento, oltre all’aumento della qualità e della competitività del settore enogastronomico locale, è quello di creare un hub formativo di sostegno ai produttori per politiche di sviluppo e di aumento dell’attrattività riguardo all’accoglienza enoturistica grazie a professionisti più preparati e qualificati, in un settore in continua evoluzione.

La Sannio Wines Academy, che rientra nel progetto Nel Sannio coltiviamo emozioni, finanziato con il CSR Campania 23/27 – Intervento SRG10, tra l’altro, si propone di promuovere la cultura vitivinicola del Sannio, una delle aree storicamente rinomate per la produzione di vini di qualità in Campania, sapendo che formare nuovi professionisti del settore significa contribuire alla crescita sostenibile della regione e dare un nuovo impulso di sviluppo di una comunità forte e coesa attorno alla cultura del vino.

L’offerta formativa punterà su incontri di formazione su temi legati alla bellezza dei paesaggi, alla storia della viticoltura, al patrimonio delle indicazioni geografiche, agli abbinamenti gastronomici, alla sostenibilità, ed è rivolta a studenti e neolaureati pronti a intraprendere una carriera nel comparto enogastronomico, ma anche a sommelier e a operatori del settore che desiderano accrescere le loro conoscenze e competenze e, non ultimo, agli appassionati di vino desiderosi di saperne di più. Per questo saranno coinvolti relatori professionisti per tenere seminari e conferenze, con esperienze dirette e testimonianze.

Il tutto attraverso anche l’organizzazione di eventi di networking tra produttori, distributori e professionisti del settore, tesi alla creazione di nuove sinergie e opportunità commerciali; cui bisogna aggiungere le attività informative e pratiche sulla cultura vinicola del Sannio, con visite a vigneti e aziende vinicole, in modo da fornire un’esperienza diretta e coinvolgente. Inoltre, si incrementerà la rete di collaborazioni con l’avvio di partnership con scuole, università, associazioni di sommelier e istituzioni locali per sviluppare programmi di formazione e altre opportunità di networking.

Per quanto concerne la promozione del territorio, invece, sono previste delle visite guidate e tour esperienziali che, nell’evidenziare le peculiarità del territorio sannita, contribuiscono a rafforzare il legame tra formazione e valorizzazione delle risorse locali.

Gli incontri si terranno dal 24 marzo prossimo presso la Pizzeria La Pineta di Castelvenere (il lunedì dalle ore 16 alle ore 18), a Benevento presso il Sannio Consorzio Tutela Vini (il mercoledì dalle ore 15 alle ore 17) e a Sant’Agata de’ Goti presso il Ristorante Agape (il giovedì dalle ore 16 alle ore 18).

Ci si può iscrivere fino al 15 marzo prossimo, inviando una richiesta all’indirizzo email academy@sannio.wine, allegando un breve curriculum vitae.