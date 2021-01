Formazione, Scuotto a Economy: Il 2021? Non sarà l’anno della crisi ma del cambiamento

“Il 2021 non sarà l’anno della crisi, ma quello del cambiamento. Il lavoro, i settori e le singole filiere produttive dovranno mutare pelle per adeguarsi alle richieste di un mercato totalmente nuovo, in cui saranno sempre più necessarie le competenze digitali”. A dirlo, in un’intervista ad Economy Magazine da oggi in edicola è Bruno Scuotto, presidente di Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil che si occupa di rendere accessibile ad aziende e lavoratori una delle leve fondamentali per l’innovazione e lo sviluppo. “In questo processo di trasformazione, la formazione rivestirà un ruolo centrale. Nessuno potrà più farsi trovare impreparato per il futuro – aggiunge Scuotto -. La pandemia, tra difficoltà di connessione, assenza di banda larga in molte aree dell’entroterra e semplice incapacità di fare una videocall – ha scoperchiato un pentolone vuoto e ci ha messo davanti agli occhi la realtà nuda e cruda: tutta quella innovazione di cui molti andavano riempiendosi la bocca, di fatto non c’era”.

