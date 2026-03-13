Formazione, studenti del Master SDA Bocconi in visita al Teatro San Carlo

Una delegazione di studenti del Master in Arts Management and Administration (MAMA) di SDA Bocconi ha svolto una visita al Teatro di San Carlo, in occasione della prima rappresentazione di “Lucia di Lammermoor”, martedì 11 marzo.

L’iniziativa si inserisce nel programma del Master MAMA, percorso specialistico internazionale che integra formazione manageriale e conoscenza del patrimonio culturale, e che in questi giorni fa tappa a Napoli per un modulo dedicato al Social Impact, incentrato sul valore pubblico generato dalle istituzioni culturali.

La classe, composta da studenti provenienti da 26 Paesi, è stata ricevuta dal Sovrintendente Fulvio Adamo Macciardi e dallo staff che hanno dato loro il benvenuto in Teatro e hanno illustrato la storia, la missione e le attività della Fondazione, soffermandosi sul ruolo che un ente lirico-sinfonico è chiamato a svolgere oggi nel rapporto con il territorio e le comunità. Gli allievi, al termine della visita in cui hanno approfondito aspetti organizzativi e produttivi che accompagnano la vita artistica del San Carlo, hanno assistito alla prima di “Lucia” di Gaetano Donizetti.

“Accogliere studenti impegnati nella formazione al management culturale internazionale significa condividere competenze ed esperienze con le nuove generazioni di professionisti che saranno chiamate a guidare le istituzioni culturali del futuro. Oggi più che mai queste realtà hanno una responsabilità ampia nei confronti delle comunità e dei territori: il confronto con chi si prepara a operare in questo ambito è parte integrante della nostra missione”, ha dichiarato il Sovrintendente.