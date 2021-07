Formazione sull’asse Europa-Africa, Fmts capofila del progetto Overstep: coinvolti 10 Paesi del continente nero

Il turismo, l’agricoltura e il food al centro di un nuovo e ambizioso progetto di formazione. Con Overstep non ci sono più distanze tra l’Europa e l’Africa. Per i prossimi mesi 200 studenti ed 80 membri del personale scolastico di dieci Paesi del continente africano (Benin, Cameroon, Capo Verde, Gabon, Kenya, Nigeria, Mali, Senegal, South Africa e Tunisia) studieranno e si formeranno presso gli istituti d’istruzione e formazione professionale italiani, maltesi, francesi e spagnoli per migliorare e rafforzare le proprie conoscenze. Ci saranno percorsi dedicati per gli studenti ed altri strutturati proprio per lo staff degli istituti africani.

Ottanta membri del personale scolastico europeo o fornitori di formazione a loro volta saranno selezionati per un’esperienza di mobilità di 15 giorni presso le scuole africane partner.

Questo progetto, unico sia per la collaborazione tra l’Europa e l’Africa sia per la struttura, nasce dalla sinergia tra Fmts Experience (Italia) che è coordinatore, ForMalta Ltd (Malta e Spagna) e Newdeal Institut (Francia). “OVERSTEP, a Joint Alliance to Develop a Mobility Scheme and Share Best Practices between African and European VET Systems (EAC-2019-0572)” è un’azione Pilota finanziata dalla Commissione Europea per sperimentare programmi di mobilità in ambito Vet con Paesi Terzi.

Tutte le attività si svolgeranno entro il 2024. Cinque sono gli obiettivi che s’intendono raggiungere: potenziare e aggiornare le conoscenze; sviluppare e acquisire le competenze tecniche e trasversali in funzione di una concreta occupazione; incoraggiare il dialogo e lo scambio tra i fornitori di IFP nonché la condivisione di buone pratiche nel settore VET; migliorare la qualità e l’efficacia dei curricula e dell’offerta formativa dei fornitori di VET africani ed europei; aumentare la domanda di mobilità transnazionale per l’apprendimento tra l’Africa e l’Unione Europa.

Dal 15 al 19 luglio sono previsti dei focus group con i referenti delle scuole coinvolte ma anche gli esperti dei tre settori per un’analisi partecipativa dei problemi dei rispettivi mercati.

Di seguito l’elenco delle scuole africane coinvolte: Lycée Agricole de Thibar (Tunisia), Lycée Technique, Tertiare et Industriel de Djakotomey (Benin), Escola Basica e Secundaria “Olavo Moniz” (Cabo Verde), Complexe scolaire Askia de Yirimadio (Mali), Federal University of Technology Akure – FUTA Secondary School (Nigeria), Ecole Nationale de Formation Hôteliere et Touristique Cheikh Amala (Senegal), Institut Superieur d’Agriculture et de Gestion d’Obala (Cameroon), Lycée Forestier et Agricole “Maurice Betote” (Gabon), Thika College of Banking and Accountancy (Kenya), Unicom Agricultural Secondary School (South Africa).