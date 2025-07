Formazione, tirocini alla Procura di Napoli per giovani laureati in Giurisprudenza

La Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli ha pubblicato il nuovo bando per l’accesso ai tirocini formativi ex art. 73 D.L. 69/2013, rivolto a giovani laureati in giurisprudenza desiderosi di intraprendere un percorso di formazione teorico-pratica a stretto contatto con la magistratura. Il tirocinio rappresenta un’occasione unica per: affiancare direttamente un magistrato formatore nello svolgimento delle attività giudiziarie ordinarie; accedere ai fascicoli processuali, partecipare in Corte di appello alle udienze e alle camere di consiglio; svolgere attività preparatorie all’udienza e successive alla stessa, in vista di eventuali impugnazioni; partecipare a corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura; arricchire il proprio curriculum con un’esperienza altamente qualificante e riconosciuta.

Il tirocinio “non costituisce rapporto di lavoro, ma è un’esperienza formativa di alto profilo, compatibile con altre attività come il dottorato, la pratica forense e la frequenza delle scuole di specializzazione”, spiega la Procura in una nota. Il tirocinante ha ampie possibilità di studiare testi di sentenze anche complessi, con conseguente crescita delle competenze professionali nella redazione di atti. Ai sensi dell’articolo 73 D.L. 69/2013, il periodo di tirocinio di 18 mesi svolto con esito positivo presso gli uffici giudiziari è riconosciuto come periodo di praticantato ai fini dell’abilitazione alla professione di Avvocato, per un periodo equivalente ad un anno. È inoltre prevista l’assegnazione di borse di studio fino a 400 euro mensili, in base all’Isee e alle risorse disponibili, secondo quanto stabilito annualmente dal ministero della Giustizia. Per i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda si rimanda al relativo servizio disponibile sul sito della Procura Generale di Napoli.