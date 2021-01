Formazione, tirocini Mur-Fondazione Crui: domande online fino al 19 febbraio

Con il primo bando del 2021 tornano i tirocini nelle sedi extraeuropee che, a causa della pandemia in corso, verranno svolti a distanza. Il bando del programma Maeci-Mur-Fondazione Crui sarà online fino alle 17 del 19 febbraio. Per candidarsi: www.tirocinicrui.it. Gli studenti delle 55 le università partecipanti collaboreranno con ambasciate (98 posti disponibili), consolati (28), rappresentanze diplomatiche (36), istituti di cultura (24) e delegazioni (1). Dal punto di vista geografico i posti presso le sedi ospitanti sono così dislocati: 102 in Europa, 30 in America del Nord, 13 in Africa, 12 in Asia, 11 in Centro e Sud America, 11 in Medio Oriente, 4 in Italia, 4 in Oceania. I tirocini si svolgeranno dal 10 maggio al 6 agosto 2021 e potranno essere prorogati per un altro mese. Il tirocinio dà diritto al riconoscimento di almeno 1 cfu per ogni mese di attività.