Formazione, “We act for…youth’s future”: contributi fino 1.500 euro per studenti Stem

Vanno da un minimo di 400 a un massimo di 1.500 euro le 50 borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione Marchesini Act per gli studenti e le studentesse che si sono distinti nell’ambito della formazione Stem nelle scuole e università italiane. Il Bando di concorso “We act for… youth’s future”, con un ammontare complessivo di 40 mila euro, è già aperto e c’è tempo fino al 30 aprile per presentare la domanda. Un’iniziativa che la Fondazione con sede a Pianoro nel Bolognese promuove per “incentivare la prosecuzione degli studi, dando un contributo ai ragazzi e alle ragazze nel loro percorso di crescita culturale e acquisizione di sempre maggiori competenze”, si legge in una nota. Sono ammessi al concorso gli studenti e le studentesse residenti in Italia che nell’anno scolastico o accademico 2022/2023 hanno frequentato scuole superiori di secondo grado (Istituti tecnici e Licei tecnico-scientifici) o Università a indirizzo Stem (l’elenco completo delle scuole selezionate è allegato al Bando di concorso sul sito www.fondazionemarchesiniact.org ). Altri requisiti fondamentali sono l’Isee familiare o personale inferiore a 30 mila euro e i risultati scolastici: la media dei voti uguale o superiore a 8 per gli studenti della classe quarta superiore e la valutazione di 100/100 per i laureati. “Le borse di studio hanno la finalità di aiutare chi ha difficoltà economiche ma deve poter sognare – sottolinea Valentina Marchesini, presidente della Fondazione – investire nel futuro con slancio, aumentando le proprie conoscenze, così da affacciarsi al mondo del lavoro con gli strumenti necessari per realizzarsi”. La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul sito della Fondazione entro il 31 maggio 2024.