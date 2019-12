Formez Pa: Alberto Bonisoli nuovo presidente

Roma, 18 dic. (Labitalia) – Nel corso dell’odierna assemblea dei soci del Formez, il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ha indicato Alberto Bonisoli e Marina Perotti rispettivamente quali presidente e componente del Consiglio di amministrazione.

L’ente vede così ricostituirsi, si legge in una nota, “gli organi amministrativi ordinari, con una composizione in cui risalta la presenza di tre donne su cinque membri, ed esce dal quinquennio di gestione commissariale”. “Si propone contestualmente una rilevante riduzione dell’emolumento per la figura del presidente, da 190 mila a 120 mila euro annui più il 30% come retribuzione di risultato”, aggiunge.

“Si ringrazia il commissario Luisa Calindro per le attività svolte. Il Dipartimento della funzione pubblica auspica e lavora per un rilancio dell’azione del Formez e per la sua sempre maggiore centralità a sostegno della modernizzazione della Pa”, conclude la nota.