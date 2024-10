“Formiche” è il nuovo singolo di gIANMARIA

Milano, 14 ott. (askanews) – Il nuovo singolo “Formiche” – uscito lo scorso 11 ottobre per Epic Records / Sony Music Italy) – è solo l’incipit del racconto di un nuovo lato di sé che gIANMARIA è pronto a condividere con il suo pubblico in “Lo Stagno Canta – Musica & Letture”; due speciali appuntamenti dall’atmosfera tra il live e il reading, prodotti da Vivo Concerti, che si terranno il 16 dicembre 2024 al Teatro Studio Borgna di Roma e il 18 dicembre 2024 a BASE Milano.

I biglietti per i due appuntamenti saranno disponibili su www.vivoconcerti.com da martedì 15 ottobre 2024 alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati da domenica 20 ottobre 2024 alle ore 10:00.

Con “Lo Stagno Canta – Musica & Letture” gIANMARIA – cantautore vicentino rivelazione dell’edizione 2021 di X Factor – è pronto a raccontare un nuovo lato di sé unendo in due speciali date il mondo della musica e della letteratura in una dimensione live inedita. All’insegna della sperimentazione, data da un approccio nuovo allo studio e la ricerca di contaminazioni artistiche, gIANMARIA regalerà due serate indimenticabili, raccontandosi attraverso le note delle sue ultime pubblicazioni musicali con i singoli “Formiche” – uscito lo scorso venerdì – e “Disordine” – rilasciato questa estate -, oltre a “Stagno”, il romanzo edito da Mondadori che ha visto per la prima volta gIANMARIA nella inedita veste di autore.

“Formiche”, scritto dallo stesso gIANMARIA insieme a Gianmarco Manilardi, che ne ha curato anche la produzione, è un singolo che parla di mancanze e di nuove consapevolezze: una lucida riflessione fatta a mente fredda sul vuoto che una persona può lasciare, e di come questo vuoto porti a sua volta alla certezza di quanto quella fosse la persona giusta.