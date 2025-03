Formisano: Ucraina, Trump e Rubio brutali con Zelensky. Bene l’iniziativa del premier inglese Starmer

“Quella andata in onda in diretta tv, dallo studio Ovale, davanti al mondo, è una vera e propria aggressione premeditata per compiacere Putin, ma non servirà a granché”. L’ex parlamentare Aniello Formisano che è stato anche componente della Commissione permanente Politiche dell’Unione Europea, definisce “brutali” Donald Trump e Marco Rubio, condivide le posizioni assunte dall’Europa immediatamente dopo la vicenda e plaude all’iniziativa di Starmer.

“Il premier Inglese ha convocato la ‘vera’ riunione degli europei – afferma Formisano -, quella che vede la partecipazione anche della Turchia”. Riunione sulla difesa comune europea e sulla sicurezza dell’Ucraina che ha coinvolto tutti i leader europei nelle stesse ore in cui in Italia 10.000 persone si sono riunite nelle piazze delle principali città a sostegno del presidente ucraino Zelensky e per gli Stati Uniti d’Europa.

La Russia “non può dettare i termini dell’accordo di pace”, ha detto a chiare lettere il premier britannico, Keir Starmer, parlando ieri sera nella conferenza stampa conclusiva del summit. Candidando il Regno Unito ad assumere un ruolo guida nella formazione di “una coalizione di volenterosi” per far rispettare qualsiasi accordo di pace. Ma anche ribadendo il ruolo degli Usa come partner “indispensabile” e dicendosi “d’accordo con Donald Trump” sull’obiettivo di far finire la guerra.

“Chi vivrà vedrà – conclude Formisano -. Ma spiace che gli USA si siano ridotti a tanto… poco”.