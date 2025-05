Formula 1 a Imola: edizione da record con 242mila spettatori, trionfa il made in Italy

Edizione record quella del Formula 1 AWS Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2025: 242mila spettatori hanno affollato, nel fine settimana, tribune e prati dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. “L’incremento dell’affluenza del pubblico a Imola rispetto allo scorso anno rappresenta un risultato estremamente significativo, frutto di un efficace lavoro di squadra che testimonia la capacità organizzativa del sistema-Italia. Un esempio concreto di come il nostro Paese sappia esprimere eccellenza anche nell’ambito dei grandi eventi sportivi internazionali, confermando ancora una volta il valore del Made in Italy”, ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e Giovani. Per Tullio Del Sette, Commissario Straordinario ACI, “i numeri parlano chiaro: questo Gran Premio si è dimostrato un eccellente successo di pubblico, che conferma l’intensità dell’impegno, la qualità delle professionalità ACI e l’importanza del lavoro di squadra con tutti i soggetti coinvolti. Un ringraziamento sincero, a quanti hanno contribuito a questo straordinario risultato e alle decine di migliaia di tifosi e appassionati accorsi a Imola, da tutto il mondo”.