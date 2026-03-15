Formula 1, in Cina trionfa Antonelli vent’anni dopo Fisichella

Roma, 15 mar. (askanews) – Giornata storica per il motorsport italiano: Andrea Kimi Antonelli conquista il Gran Premio di Cina, ottenendo la sua prima vittoria in Formula 1 e riportando l’Italia sul gradino più alto del podio dopo vent’anni. L’ultimo successo di un pilota italiano risaliva infatti al 2006 con Giancarlo Fisichella nel Gran Premio della Malesia.

Sul circuito di Shanghai International Circuit, il 19enne talento della Mercedes-AMG Petronas Formula One Team ha dominato una gara complessa e ricca di episodi, gestendo con grande maturità la pressione e un finale caratterizzato da doppiaggi e battaglie alle sue spalle.

Alle sue spalle ha chiuso il compagno di squadra George Russell, mentre il primo podio con la Ferrari è arrivato per Lewis Hamilton, terzo dopo un lungo duello interno con l’altra rossa di Charles Leclerc.