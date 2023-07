Formula E, a Roma primo podio per Nissan con Norman Nato

ROMA (ITALPRESS) – Primo podio per il Nissan Formula E Team nell’ABB FIA Formula E World Championship 2022/23 all’E-Prix di Roma con Norman Nato che ha chiuso al secondo posto nel Round 14. Dopo aver messo a segno un’ottima prestazione in qualifica, il francese è passato al secondo posto all’inizio della gara e ha mantenuto un ritmo competitivo per tutto il tempo, mostrando un’ottima guida negli ultimi giri tale da permettergli di conquistare il podio. Nato era stato sorpreso sabato in qualifica da una bandiera rossa che aveva rovinato il suo ultimo giro di spinta, costringendolo a partire in mezzo al gruppo. Un’importante rimonta dopo la bandiera rossa a metà gara lo ha visto salire fino al settimo posto. Sacha Fenestraz si è qualificato bene per il Round 13 con il terzo posto, prima che una partenza veloce lo vedesse passare al comando della gara, mantenuto per diversi giri. Quindi, dopo una lunga interruzione con bandiera rossa, la confusione sulla lunghezza della gara ha fatto consumare troppo energia al franco-argentino, costringendolo a iniziare a risparmiare ed a scendere in classifica, finendo infine al 10° posto. Un problema elettrico in una delle parti comuni ha impedito a Fenestraz di partecipare alle prove libere 3 e alle qualifiche, mentre un problema tecnico in gara ha costretto a fermarsi ai box, tagliando infine il traguardo 16°. Adesso la Formula E torna per l’evento finale della stagione tra due settimane, quando la serie si dirige a Londra per i round 15 e 16.

“Abbiamo confermato ancora una volta il nostro ritmo questo fine settimana, soprattutto in qualifica. Sacha ha conquistato la terza posizione ieri mentre Norman è stato sorpreso da una bandiera rossa, e oggi è stato Norman ad essere terzo quando Sacha ha avuto un guasto all’impianto elettrico” l’analisi di Tommaso Volpe, managing director e team principal Nissan Formula E Team. “Oggi Norman ha fatto un ottimo lavoro in gara. Ha subito qualche danno all’ala anteriore, ma ha continuato a spingere, guadagnando una posizione e difendendosi molto bene fino alla fine della gara per assicurarsi il podio. Sono molto contento di come la squadra si è unita e ha lavorato duramente contro il tempo questo fine settimana e ha ottenuto questo risultato, nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato. Cercheremo di portare questo ritmo e lo spirito di squadra a Londra e finire la stagione in bellezza lì”.

“Sono così contento della prestazione di oggi, eravamo contenti delle qualifiche ma sapevamo che sarebbe stato più difficile in gara. Mi sono sentito davvero bene in macchina per tutto il tempo. La strategia è stata perfetta, abbiamo lottato duramente e questo mostra i progressi che abbiamo fatto come squadra in questa stagione. Ci divertiremo e cercheremo di continuare a spingere per Londra alla fine del mese” ha detto Nato.

“Sono stato molto contento delle qualifiche di sabato su una pista difficile e mi sentivo bene in testa, ma dopo la bandiera rossa c’è stata un pò di confusione sulla durata della gara e, una volta che ce ne siamo resi conto, ho dovuto risparmiare più energia del previsto, il che ci è costato diverse posizioni. Oggi è stato frustrante per un problema elettrico che ci ha fatto perdere le qualifiche, ma il team ha fatto un lavoro fantastico per portarci in pista per la gara. Avevamo chiaramente il potenziale per un ottimo risultato questo fine settimana, come dimostrato da Norman. Sono davvero felice di vederlo sul podio e spero di poter competere di nuovo tra i primi a Londra” il commento di Fenestraz.

