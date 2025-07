Formula, impaziente Leclerc: “Ora voglio vincere”

Roma, 26 lug. (askanews) – Podio sfiorato per Leclerc nella Sprint del Belgio, che supera Norris nel primo giro per la terza posizione. Non passa molto che il britannico gli restituisce il sorpasso e scappa all’inseguimento di Piastri. Al traguardo Charles arriva quarto e, interrogato da Sky Sport, spiega come non sarebbe cambiato il risultato se fosse stato più aggressivo in partenza: “In partenza Verstappen e io abbiamo rischiato di più rispetto ai due piloti McLaren, ma non credo abbia cambiato molto. Sapevo che se Lando avesse difeso l’interno si sarebbe trovato in una posizione difficile con le macchine davanti, mentre ero più libero all’esterno”. La Ferrari è arrivata a Spa-Francorchamps con una nuova sospensione posteriore; per stabilirne l’efficacia però serve ancora tempo: “C’è ancora tanto lavoro da fare perché come abbiamo visto stavo spingendo ma eravamo comunque a 4 decimi ogni giro. Facciamo ancora fatica, ma impariamo tanto. Imparare va bene ma vorrei vincere”. È una frecciatina alla Ferrari? In un team radio durante la Sprint si sente il monegasco rivolgersi così: “Basta Bryan, dimmi solo quando è l’ultimo giro”. Il suo ingegnere di pista risponde: “Stiamo solo cercando di imparare.”