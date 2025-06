Formula, Lando Norris in pole in Austria, Leclerc secondo

Roma, 28 giu. (askanews) – Lando Norris conquista la pole position del Gran Premio di Austria. Splendido giro dell’inglese, che chiude in 1.03.971. Secondo, a sorpresa, Charles Leclerc. Il monegasco si è messo alle spalle l’altra McLaren di Oscar Piastri. Quarta posizione per Lewis Hamilton: prestazione migliore dell’anno in qualifica per la Ferrari. Prima seconda fila da pilota del Cavallino per il 7 volte iridato. Quinto George Russell, dietro di lui Liam Lawson. Settimo Max Verstappen, in difficoltà per tutta la qualifica. Scatterà dall’ottava casella invece Gabriel Bortoleto, sorpresa di giornata insieme a Lawson. Nono Kimi Antonelli, chiude la top ten Pierre Gasly. A partire dalla pole sarà dunque Norris, chiamato a riscattarsi anche in gara dopo il brutto errore commesso in Canada. Domani il Gran Premio scatterà alle 15.00.