Formula, Mercedes vola a Shanghai nelle uniche libere

Roma, 13 mar. (askanews) – La Mercedes fa già paura nel weekend del Gran Premio di Cina. Nelle prove libere 1 sul circuito tecnico di Shanghai, seconda tappa del Mondiale 2026, è George Russell a firmare il miglior tempo davanti al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, confermando le gerarchie già viste a Melbourne.

Il britannico ha chiuso la sessione in 1’32″741, precedendo di appena 120 millesimi il giovane italiano e regalando al team guidato da Toto Wolff una doppietta che manda un segnale chiaro al resto della griglia. Il primo degli inseguitori è Lando Norris con la McLaren, terzo ma staccato di mezzo secondo, seguito dall’altra McLaren di Oscar Piastri.

Più indietro le Ferrari, che hanno portato in pista la nuova ala posteriore ribattezzata “Macarena”. Charles Leclerc ha chiuso al quinto posto con un ritardo di otto decimi dal leader, mentre Lewis Hamilton è sesto a oltre un secondo. Sessione complicata per il sette volte campione del mondo, protagonista di un testacoda nelle prime fasi e di un contatto sfiorato con Norris che ha condizionato il lavoro sulle gomme Soft.

Avvio difficile anche per la Red Bull: Max Verstappen non è andato oltre l’ottavo tempo, con un distacco pesante di 1″8 dalla vetta, mentre il compagno Isack Hadjar si è fermato al 13° posto. Problemi tecnici invece per Arvid Lindblad, costretto a parcheggiare la sua Racing Bulls dopo appena quindici minuti per un guasto al motore Red Bull Ford.

La sessione è stata movimentata anche da alcuni episodi in pista: testacoda senza conseguenze per Franco Colapinto e, nel finale, anche per Oliver Bearman con la Haas. Bandiera a scacchi dopo un’ora di lavoro, con la Mercedes nettamente davanti a tutti.

La Formula 1 tornerà in pista alle 8.30 italiane con le qualifiche sprint che stabiliranno la griglia di partenza della Sprint Race in programma domani sul tracciato di Shanghai.