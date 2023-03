Formula Nlt Leasys Pro anche in Belgio, Portogallo e Spagna

ROMA (ITALPRESS) – La mobilità con Leasys è sempre più al servizio di chi lavora. Forte del successo riscontrato in Italia, la società, brand Stellantis, estende a Belgio, Portogallo e Spagna Leasys Pro, la formula di noleggio a lungo termine dedicata a grandi aziende, piccole e medie imprese e liberi professionisti, che permette di guidare un veicolo commerciale, con la possibilità di personalizzarne l’allestimento, per muovere il proprio business senza i pensieri legati alla gestione del veicolo. Una strategia di espansione in linea con un trend che vede i LCV a noleggio di lungo termine rappresentare ben un terzo del mercato del settore, secondo il report stilato da Dataforce [1] sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e ACI/PRA. Nel settore dei veicoli commerciali leggeri (LCV), Leasys ha confermato nel 2022 la sua leadership in Italia impostandosi con un market share prossimo al 29%, determinato da un aumento delle immatricolazioni del 31,32%.

Con Leasys Pro, Leasys unisce i vantaggi del NLT alla praticità dei tanti veicoli commerciali dei brand Stellantis. E’ possibile scegliere il veicolo commerciale più adatto alle proprie necessità e, se le esigenze professionali lo richiedono, si può scegliere l’allestimento. Sono disponibili tre tipologie di allestimento preconfigurate, dedicate a tre diverse tipologie professionali specifiche: idraulico, trasportatore ed elettricista. Ogni allestimento può essere inoltre ulteriormente arricchito di maggiori accessori oppure totalmente personalizzato grazie anche al supporto di consulenti specializzati. Da oggi disponibile in 4 mercati, la formula include tutti i servizi necessari per guidare in assoluta tranquillità: coperture RCA, furto e incendio e riparazione danni, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio pneumatici, vettura sostitutiva e il servizio di infomobilità I-Care per il monitoraggio del veicolo da remoto.

