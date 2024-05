Formula1, a Imola vince ancora Verstappen. Poi Norris e Leclerc

Roma, 19 mag. (askanews) – Vince ancora Max Verstappen. Padrone anche quando sembra che la sua Red Bull non sia dominante come nei precedenti Gran Premi. Il GP dell’Emilia Romagna è suo. Davanti a Lando Norris, conferma e riprova che il mondo e le prospettive della McLaren sono cambiati per davvero. Con Charles Leclerc terzo che sale sul podio nella corsa di casa. Corsa peraltro un bel po’ noiosa, in cui è successo poco, quasi nulla. Su un tracciato in cui superare è quasi impossibile. Quarto classificato Oscar Piastri. Quinto Carlos Sainz. Quindi Hamilton, Russell, Perez, Stroll. Con Leclerc che scavalca Perez e si trova secondo in graduatoria, seppure a 48 punti da Max. Si fa presto a capire che fino ai pit-stop non succederà nulla. Perché di sorpassare non se ne parla e ognuno va per sé, con il suo ritmo.