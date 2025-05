Formula1, a Miami Verstappen in pole, Vasseur: “Delusi”

Roma, 4 mag. (askanews) – Non poteva trovare miglior modo per festeggiare la nascita di Lily, la sua primogenita. Max Verstappen conferma di venire da un altro pianeta con la pole centrata nel sabato di Miami in 1:26.204; si tratta della sua 43^ in carriera su una Red Bull che è apparsa sì più domabile del solito, ma dove è il pilota, il campione, ad aver fatto ancora una volta la differenza. Verstappen si lascia alle spalle la McLaren di Norris e uno straordinario Kimi Antonelli. Quarto Piastri davanti a Russell, Sainz e Albon. In difficoltà le Ferrari, con Leclerc 8° e Hamilton solo 12° ed eliminato nel Q2. “Oggi è stata sicuramente una giornata intensa – le parole di Lewis Hamilton – Abbiamo fatto un buon lavoro nella Sprint, che ci ha portato un ottimo risultato considerando le condizioni meteo difficili e la nostra posizione di partenza. Dalla pista ho suggerito il passaggio alle gomme Soft e il team ha eseguito un pit stop impeccabile, che ha fatto davvero la differenza. Le qualifiche nel pomeriggio sono state più complicate: ci è mancato il grip e il passo in generale, e partire dodicesimo non è ideale. Questa sera analizzeremo tutti i dati per capire come possiamo ottimizzare la strategia e rimontare domani”. Per Charles Leclerc: “Oggi è stata sicuramente una giornata intensa. Abbiamo fatto un buon lavoro nella Sprint, che ci ha portato un ottimo risultato considerando le condizioni meteo difficili e la nostra posizione di partenza. Dalla pista ho suggerito il passaggio alle gomme Soft e il team ha eseguito un pit stop impeccabile, che ha fatto davvero la differenza. Le qualifiche nel pomeriggio sono state più complicate: ci è mancato il grip e il passo in generale, e partire dodicesimo non è ideale. Questa sera analizzeremo tutti i dati per capire come possiamo ottimizzare la strategia e rimontare domani”. L’analisi del team manager Frederick Vasseur: “Non siamo soddisfatti della nostra qualifica, perché abbiamo faticato troppo con i set di gomme nuove fin dal Q1: perdevamo molto tempo nelle curve 1 e 2, mentre nel resto del giro il nostro passo era discreto. Dobbiamo analizzare tutti i dati, perché questo weekend non stiamo sfruttando tutto il potenziale della vettura e non siamo riusciti a trovare il giusto bilanciamento, soprattutto per i giri lanciati. Alcuni aspetti positivi di oggi vengono dalla Sprint, nella quale credo si sia visto che il nostro passo sull’asciutto è piuttosto buono. Grazie alla strategia giusta Lewis è stato in condizioni di fare un ottimo lavoro, recuperando bene dalla settima posizione fino a chiudere sul podio. Sono fiducioso che domani in gara possiamo contare su un passo migliore, anche se ovviamente non sarà facile sfruttarlo partendo in mezzo al gruppo. Dobbiamo avere pazienza e vedere come evolverà la gara, rimanendo concentrati su noi stessi e stando pronti a cogliere ogni opportunità”.