Formula1, Alba Larsen e Niccolò Maccagnani nella Ferrari Academy

Roma, 5 ago. (askanews) – La Scuderia Ferrari Driver Academy è lieta di annunciare l’ingresso due nuovi talenti all’interno del programma riservato ai giovani della Scuderia Ferrari HP: si tratta di Alba Larsen, danese classe 2008, e di Niccolò Maccagnani, nato nel 2010.

Alba. Alba non è del tutto sconosciuta per l’Academy: la ragazza di Roskilde ha infatti vinto a fine 2023 la quarta edizione del programma Girls on Track – Rising Star realizzato in collaborazione con la FIA Women in Motorsport Commission. Appena quattordicenne al momento del successo nella finale disputata a Fiorano, gli esperti della Scuderia Ferrari Driver Academy avevano deciso di monitorare il suo percorso nella stagione 2024 e di organizzare per lei incontri periodici nel quartier generale di Maranello. Larsen ha debuttato in monoposto proprio l’anno scorso disputando alcune gare nel campionato indiano di F4 e quest’anno ha esordito in F1 Academy, dove in otto gare ha centrato la zona punti in ben sette occasioni conquistando un quarto posto, quattro quinti, un settimo e un ottavo. Alba occupa la sesta posizione in campionato e questa brillante prima parte di campionato ha fatto decidere ai tecnici della Academy che i tempi sono maturi per iniziare il percorso insieme.

Niccolò. L’altro nuovo allievo del programma giovani di Maranello è, come detto, Niccolò Maccagnani. L’italiano nato a Roma si è messo in mostra per le sue doti di guida sia in kart che con vetture monoposto, con le quali ha svolto svariati test privati. A novembre dello scorso anno Niccolò ha partecipato al 21° Supercorso ACI Sport nel quale si è distinto per la rapidità in pista ma anche come il giovane che ha mostrato maggior dedizione e margine di crescita. Recentemente poi, si è messo in luce per aver primeggiato in una sessione di prove collettive F4 a Vallelunga mettendosi dietro altri 36 giovani piloti.

Insieme dal 2026. Tanto Niccolò che Alba entreranno ufficialmente a far parte del programma giovani di Maranello l’1 gennaio 2026. Per entrambi i programmi sportivi verranno definiti più avanti nel corso della stagione.