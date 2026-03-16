Formula1, Antonelli: “Due giorni di festa poi testa al Giappone”

Roma, 16 mar. (askanews) – “Sono contento di aver riportato il Tricolore sul gradino più alto del podio. Quindi spero di poter continuare così perché comunque siamo sulla strada giusta, però non sarà facile”. E’ la soddisfazione di Kimi Antonelli raccontata a RaiNews 24 il giorno dopo la fantastica vittoria in CIna. La dedica “sicuramente alla mia famiglia, al mio team e a tutti quelli che mi seguono e che mi hanno supportato sin da quando ero piccolo, perché comunque questo è anche il frutto di tutto il lavoro e del percorso che è stato fatto fino ad oggi”. Sulle partene dice: “Non è che siano state delle migliori per me, soprattutto in Australia, quindi in Cina ieri diciamo che non ero non ero molto confidente e sulla partenza, però è andata meglio del previsto e sono riuscito a sfilar secondo. Dopo da lì sono stato in testa e sono riuscito a fare un buon passo”. Sui complimenti ricevuti: “Ne ho avuti un sacco. Sono rimasto molto sorpreso dalla dedica di Yannick a Indian Wells, quindi infatti ho scritto un messaggio perché l’ho apprezzato moltissimo è stato veramente carino”. Anche Alberto Tomba ha detto che vuole conoscerlo presto. “Sì, beh, lui ovviamente una leggenda e i miei genitori mi parlano molto spesso di Alberto, quindi sarebbe bello poterlo conoscere. Sicuramente adesso la prima cosa che farò arrivo a casa mi mangerò un po’ di pasta, un po’ di tagliatelle perché è da un po’ che non che non le mangio. Però farà una roba tranquilla con i miei amici con la mia famiglia, perché comunque è un momento molto speciale per me per la mia famiglia, per i miei amici e quindi lo cercherò di divertirmi e comunque di godermi anche questo momento e poi una volta fatto ciò il focus andrà su Suzuka.