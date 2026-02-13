Formula1, Antonelli il più veloce in Bahrain

Roma, 13 feb. (askanews) – La prima parte dei test in Bahrain si chiude nel segno della Mercedes. Dopo la prima posizione agguantata da George Russell al mattino, è Kimi Antonelli a registrare la migliore prestazione, un 1:33.669 che rappresenta il tempo in assoluto più veloce dei primi tre giorni di prove. Per il bolognese, finalmente, anche un chilometraggio significativo dopo i problemi tecnici dei giorni scorsi: 61 i giri incamerati nel pomeriggio, più del day-1 e del day-2 messi insieme. Terza posizione per Lewis Hamilton, che ottiene il suo miglior tempo al mattino, mentre al pomeriggio simula un GP (programma eseguito peraltro in maniera simile da Charles Leclerc ieri): il britannico resta a piedi a dieci minuti dal termine, ma non c’è nessun problema tecnico rilevante sulla struttura della SF-26. Come ammesso da Frederic Vasseur si tratta di una criticità legata alla benzina, forse al sistema di pescaggio. Tanti, anche oggi, i dati raccolti dalla Scuderia, con Sir Lewis che completa 54 giri di simulazione gara (tre in meno del GP effettivo) e mette a referto ben 150 tornate.