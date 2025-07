Formula1, divorzio Red Bull-Horner dopo 20 anni e 8 titoli

Roma, 9 lug. (askanews) – Si chiude una storia di oltre vent’anni in F1: con effetto immediato Christian Horner non è più il team principal del team Red Bull, dove ha vinto 8 titoli piloti e 6 costruttori. Inoltre 124 vittorie, 107 pole position, 287 podi. Cambia il ruolo anche di Mekies: non sarà più team principal della Racing Bulls, ma sostituirà proprio Horner nella scuderia anglo-austriaca anche come CEO. Mekies, a suo volta, lascia il ruolo di team principal nel team con sede a Faenza ad Alan Permane. Intanto, la Red Bull ha salutato ufficialmente Christian Horner con un post diffuso sui propri canali social: “Grazie per tutto Christian, rimarrai per sempre una parte importante della storia della nostra squadra”.