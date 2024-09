Formula1, Gp Azerbaijan: Piastri vince a Baku, Leclerc secondo, Russell sul podio

Roma, 15 set. (askanews) – Dopo l’Ungheria arriva l’Azerbaijan. Secondo successo in carriera per l’australiano Oscar Piastri che vince a Baku con la sua McLaren al termine di una battaglia incredibile con Charles Leclerc che cede di botto nel finale anche per il deterioramento del posteriore chiudendo secondo. Ultimi giri thrilling. Nella lotta tra Leclerc e Perez si infila Sainz che chiude il messicano ed entrambi vanno a muro. Terzo posto per Russell, poi Norris, Verstappen e Alonso. E’ sempre spettacolo a Baku. Alla prima curva in testa Leclerc su Piastri e Perez che passa Sainz in curva 2. Verstappen passa Russell e attacca Sainz. Poi Alonso e Colapinto. E’ battaglia tra Leclerc e Piastri con il ferrarista che resta al comando e che vanta quasi 3″ di vantaggio sull’australiano. Leclerc rientra al giro numero 17 e riparte davanti a Piastri. Al ventesimo giro è battaglia tra Piasti e Leclerc. La McLaren passa in testa, Leclerc reagisce. Al giro 24 la situazione vede: al comando Piastri, poi Leclerc, Perez, Sainz, Albon, Norris e Verstappen. Al giro 30 è battaglia tra i due con Leclerc che attacca in continuazione ma trova sempre la porta chiusa di Piastri. Al 36esimo Leclerc davanti con 8 decimi di vantaggio, poi Perez, Sainz, Norris, Russel e Verstappen. Per questi ultimi due una gara nella gara che vale la leadership del campionato. Al 38esimo pit stop per Lando Norris. Gomma gialla per il pilota della McLaren, che poi esce davanti a Fernando Alonso, in settima posizione e va a caccia di Verstappen avanti 15″. Davanti la battaglia prosegue. Leclerc attacca al 41esimo, Piastri si difende. Dietro Perez e Sainz più distaccato. Ma la gara non finisce qui e gli ultimi quattro giri vedono compattati i quattro lì davanti con Sainz che ha teoricamente la gomma migliore. Piastri si invola, Leclerc crolla di colpo con le gomme posteriori deteriorate. Sull’attacco di Perez Leclerc si difende, Sainz attacca il messicano e lo supera. Si fa ingolosire e prova l’attacco a Leclerc ma nel tenere la posizione finisce a muro assieme a Sainz. Si finisce con la virtual Safety Car. Vince Piastri davanti a Leclerc e Russell.